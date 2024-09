LCDLFMX: ¿Agustín hizo trampa en la prueba del líder? Gala lo “exhibe” y usuarios en redes están enardecidos

La última prueba del líder que se llevó a cabo este lunes 9 de septiembre en ‘La casa de los famosos México’ dio mucho de qué hablar en redes sociales. Dicho reto consistió en mantener el mayor equilibrio y trasladar, de un lado a otro, los ingredientes de una hamburguesa.

Los finalistas del desafío fueron Sian Chiong, Agustín Fernández y Karime Pindter. Tras varios momentos intensos, el argentino se coronó como el ganador, por lo que ahora cuenta con inmunidad y, en caso de que pueda protegerlo en la prueba del robo, el poder para salvar a uno de sus compañeros nominados.

Esto no solo representó el tercer triunfo de Agustín en una prueba del líder, también pone sobre la mesa la posibilidad de que un integrante del equipo ‘Mar’ (Gala, Karime, Briggitte, Arath y Mario) salga esta semana.

Te podría interesar: Adrián Marcelo en LCDLFMX: Los secretos de su salida del reality; su peor enemigo fue él mismo

Gala y Arath aseguran que hubo “trampa” en la prueba del líder

Tras la dinámica, Arath de la Torre expresó que estaba sumamente molesto por las reglas de la prueba: “Es la primera vez que me encabrono en todo el pin… reality. Y no me enojo con ustedes, es con las reglas”, dijo, dejando en claro su descontento.

En respuesta, Gala Montes señaló que no hubo “claridad” en las reglas por parte de la jefa, afirmando que, de haber sabido que “así sería el juego”, no se hubiera esforzado tanto.

“A mí no me especificaron cómo portar los ingredientes. Pues con la pala, pero puedo meter el dedo” Gala Montes

No te pierdas: Adrián Marcelo padece fuerte complejo, asegura especialista: “Hizo la carrera de psicología para ayudarse”

Internautas están enardecidos

La percepción de un supuesto favoritismo hacia el cuarto ‘Tierra’ también generó mucho descontento entre los fanáticos del show, quienes sostienen que la verdadera ganadora fue Karime Pindter.

Muchos usuarios en redes han expresado que creen que la producción quiere mantener aunque sea a uno de los integrantes del cuarto ‘Tierra’ hasta la final.

En diversas plataformas ya es tendencia el hashtag #GanóKarime.

Mira: Ricardo Peralta sabía que sería el séptimo eliminado de ‘LCDLFMX’, asegura Maryfer Centeno

La prueba de líder fue descaradamente REGALADA con reglas inventadas y trampas, evidentemente el gane era de Karime.



Esta semana NO veamos por medios oficiales (ViX o las estrellas), si lo hacen que sea por otros (Telegram, TikTok, etc.)🚫#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/dQ6EXpLQmQ — 𝐣𝐮𝐥𝐢𝐨 (@kenialegends) September 10, 2024

Al momento la producción no se ha pronunciado acerca de los reclamos del público.