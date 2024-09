LCDLFMX: Brenda Bezares reacciona, hecha un mar de llanto, a las palabras de Paul Stanley a Mayito

La noche del pasado miércoles 25 de septiembre se vivió uno de los momentos más emotivos dentro de la segunda temporada de La casa de los famosos México, lo cual, sin duda, causó gran revuelo en redes sociales.

Esto se debió a que Paul Stanley entró por unos minutos a la casa para reencontrarse con Mario Bezares, quien fue señalado como sospechoso en el caso del atentado que le quitó la vida a su padre, Paco Stanley, hace 25 años. Sin embargo, Mario fue encontrado inocente de los señalamientos.

Paul ingresó al reality para darles unas emotivas palabras a los finalistas y, para terminar de una vez por todas con la polémica, le dirigió unas palabras a Mario Bezares. Esto provocó que tanto el conductor de Hoy como “Mayito” rompieran en llanto.

“Primero que nada, estoy aquí porque yo lo decidí. Ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Solo quiero decirte que estoy en paz contigo… Ya solté todo porque tengo lo más hermoso en mi vida, que es mi hija… Quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Bendiciones. Felicidades, lo hiciste muy bien”, expresó Paul.

Canal 5

De regreso al foro con Galilea Montijo, Paul aseguró que ya no quería seguir cargando con esta polémica: “Con paz… la verdad es que no tenemos tiempo de darle vuelta a las cosas del pasado. Ves que pasa el tiempo y te come el presente. Quieres darle la vuelta a las cosas y te persigue todo… quería cerrar todo el dolor que ha sido esto, por su familia y por la mía”.

Brenda Bezares reacciona a las palabras de Paul Stanley

Tras el emotivo momento, una de las primeras en reaccionar fue Brenda Bezares, esposa del conductor, quien, a través de sus historias de Instagram, rompió en llanto al escuchar las palabras de Paul.

“¡Wow! Dios mío, qué momento acabamos de vivir aquí en La Casa de los Famosos. Estoy que no puedo. Agradezco a Dios este momento, la oportunidad que tiene Mario y también agradezco a todos”, comentó Brenda.

Brenda dejó en claro que las palabras de Paul también ayudaron a sanar varias heridas del pasado que todos cargaban tras la polémica muerte de Paco Stanley.

“No saben cuánto dolor se está sanando y cuántas cosas están cerrando con esto. Estoy enferma, pero no podía dejar de decirles que esto es gracias a ustedes. Mario no está solo. Gracias, Paul”, añadió.

Alejandro Bezares le dedica emotivas palabras a Paul Stanley

Otro que reaccionó a este emotivo reencuentro fue Alejandro Bezares, hijo de Mario y Brenda Bezares, quien también usó su cuenta de Instagram para dirigirle unas palabras a Paul Stanley.

“Se acabó la maldición. Gracias, Paul Stanley… La verdad es que Mayito siempre cargó en los hombros algo que él no hizo. Afortunadamente, todos lo sabemos ya y esto solo es el cierre de ese ciclo”, expresó Alejandro.

Alejandro acompañó este texto con una fotografía del momento en que los integrantes del cuarto Mar abrazaron a Mario Bezares después de las palabras que le dio Paul Stanley.

