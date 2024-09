LCDLFMX: La mole ya habló con Adrián Marcelo tras su salida: “lloramos”

La inesperada salida de Adrián Marcelo de ‘La casa de los famosos México’ la madrugada de este 4 de septiembre dio de que hablar en las redes sociales, pues era el deseo de muchos internautas desde tiempo atrás.

Hasta ahora, Adrián Marcelo no ha vuelto a aparecer en pantalla, y la información sobre su situación es escasa. En TVNotas nos enteramos que Televisa organizó una conferencia para que el influencer diera la cara pero no asistió y nos dijeron que ya estaría en Monterrey.

Al momento se desconoce si el regio participará en las próximas galas. Sin embargo, La mole, el mejor amigo de Adrián, reveló que ya se puso en contacto con Marcelo.

La mole ya habló con Adrián Marcelo tras su salida

En una entrevista con el programa Vivalavi, Iván Fematt, más conocido como la Mole, confirmó que ya tuvo la oportunidad de hablar con él tras su salida. Durante la charla, Fematt mostró su apoyo incondicional a Marcelo, quien abandonó el reality en medio de controversias.

“Le dije que lo quería mucho, que lo amaba, que somos amigos, que estaba con él. Eso fue lo que le dije, que todo está bien, que su familia está bien y que no se preocupe que aquí lo esperaba en Monterrey”.

Adrián Marcelo y ‘La Mole’ / @mole82

La mole no le contó nada de lo que pasa en redes y fuera de La casa

La mole aseguró que solo le externó su apoyo sin necesidad de un regaño por todo lo que ha pasado afuera. Además de asegurar que ambos lloraron.

“No le dije nada malo ni nada de regañarlo”. Él apenas lo va a entender, vas saliendo y no hay celular, no tienes nada de contacto con el mundo, no era la onda de decirle. Yo le dije que lo amaba, lloramos, le dije que lo esperaba acá. Tu esposa está bien, tus hermanos están bien, tus papás están bien”.

Potro Caballero también se encontraba en el foro de Canal 6 y le preguntó sobre si en algún momento le mencionó lo que sucedía afuera del reality con la esperanza de saber si se presentaría en las galas o no.

“No le dije nada (sobre el hate) le dije que lo quería mucho, pero siento yo que La Casa de los Famosos debió hacer dinámicas para hacer intercambios, dejaron que se hiciera esa rivalidad tan fuerte del Guasón contra Batman, pudieron hacer dinámicas para poder calmar las aguas”.

¿Está de acuerdo sobre los comentarios contra las mujeres que hizo Adrián Marcelo?

El mejor amigo de Adrián prefirió limitarse a contestar sobre los comentarios que tanta polémica han causado. Sin embargo, reconoció que Adrián: “hace chistes fuertes sobre mujeres, chistes, y mujeres enfrente en primera fila que se ríen, por eso no me asusta”.

Finalmente, La mole aseguró que lo mejor para Adrián ahorita es estar con su familia “y pasarla bien”, por lo que llegando a Monterrey lo festejarán con una carnita asada.

“Adrián, llegando a Monterrey, vamos a hacer la carne asada con la banda norteña más ch¡ng*na del mundo y vamos a hacer La casa de la carne asada, y en dos semanas se va a acabar esto.”