LCDLFMX: Paola Durante peleó con Mariana Echeverría ¡y la acusó con producción!

Recientemente, Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, participante de ‘La casa de los famosos México’, comentó que tuvo un altercado con Mariana Echeverría detrás de cámaras de una de las galas del famoso programa.

Ahora es Paola Durante quien cuenta su versión, explicando que Brenda hizo el comentario que le daba lástima Gomita porque al salir se daría cuenta de la realidad que se vive sobre la percepción hacia ella y su equipo, lo que hizo enojar a Mariana.

“Mariana empezó a gritar: ‘deja el hate, ¿por qué haces hate?’ Y Brenda: ‘cálmate, no estoy diciendo nada”. Sin embargo, Brenda no se habría dejado, así que la interrumpió diciendo: “Tú viviste muchos años hate, así que cállate’”, contó.

Mariana Echeverría y Paola Durante pelearon en una de las galas / Captura de pantalla La casa de los famosos México

La discusión entre Brenda Bezares y Paola Durante con Mariana Echeverría detrás de ‘La casa de los famosos México’

Paola estaba en medio de la discusión así que contó que Mariana comenzó a señalar a Brenda enfrentándola: “Es que el hate de ustedes”, reclamaba.

Entonces Paola decidió meterse a la discusión y dijo: “A ver, el hate tú lo organizaste allá adentro contra Mario y contra mi. Adentro es un juego, aquí afuera no te lo voy a permitir. Discúlpame, pero yo no te lo voy a permitir porque ya nos hicieron demasiado daño como para que tú sigas juzgando nuestra historia”.

Entonces la exedecán del programa de Paco Stanley se levantó de su asiento y acusó a Mariana con la producción del programa: “Dije: ‘yo no puedo estar con esa señora, su energía tan fuerte, tan fea’. Desde que llegó a maquillaje que yo sí me iba a parar a saludarla y me puso como un ‘stop’ (alto) de ‘ni te conozco’ y dije ‘wow, o sea, ¿qué pasa?’ Dices adentro que afuera no eras así, entonces sí eres afuera y adentro así”.

Finalmente, Paola cuenta que Mariana se fue a quejar de ella y de Brenda con la producción del programa al borde de las lágrimas y pidiendo pañuelos para secar el llanto. Al regresar, supuestamente lanzaba comentarios como: “sigan hablando de mí, como siempre haciéndose la víctima”.

Paola concluyó diciendo que no entiende el comportamiento de la exintegrante del cuarto Tierra.

