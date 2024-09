LCDLFMX: René Franco inventó ‘el posicionamiento’ en el reality show y a Adrián Marcelo lo hizo ‘el villano’

René Franco es uno de los panelistas más polémicos de La casa de los famosos México, ya que ha estado en el centro del debate en más de una ocasión por los comentarios que hace respecto a los habitantes del reality show.

Recordemos que, en más de una ocasión, René Franco parecía apoyar incondicionalmente el juego de Adrián Marcelo cuando éste aún formaba parte del programa. Cabe señalar que, en nuestro martes TVNotas, también el periodista habló sobre el hate que recibido por sus comentarios en el reality.

Ve: LCDLFMX: Filtran al supuesto ganador de la temporada y al eliminado de la semana

El periodista reconoció la gran estrategia de Bárbara Torres. / Twitter: @LaCasaFamosmx

René Franco revela que tienen juntas de planeación en La casa de los famosos México

René Franco dio una entrevista para el programa de Multimedios, Vivalavi, en la cual reveló que la producción invita a los panelistas a una junta editorial, donde discuten el contenido que cada uno mencionará al aire durante las galas. Por si fuera poco, el periodista también reconoció que los panelistas siguen un guion. Además, mencionó que fue la producción quien se encargó de crear a Adrián Marcelo como el villano del reality.

“¿Te dan línea? ¿Te dice la producción que tienes que hablar bien de alguien?”, le cuestionó María Luisa Valdés Doria a René Franco, quien apenas en esta segunda temporada fue invitado como panelista.

René Franco “Yo doy la línea. Te lo tengo que contestar con un: ‘No ma…’. Estoy en la junta editorial. Lo he dicho 18 mil veces: es un programa de televisión que pasa al aire… El año pasado yo no estaba en la junta editorial”.

René confesó qué se discute en la junta editorial: “Este año la junta editorial incluye a los panelistas, todos los panelistas. Yo ahí doy mis ideas y digo lo que quiero decir acerca del contenido que viene. No veo los videos, porque esos los veo hasta el foro… Pero en el momento en que la producción dice: ‘Vamos sobre esto’, yo les digo ‘¿Sabes qué? Me gusta esto’, y me responden: ‘Esto está bueno’”.

María Luisa Valdés Doria comentó que se notaba que había un guion entre los panelistas: “Se nota el guion”. A lo que rápidamente Franco respondió: “El guion lo escribo yo. Yo inventé lo del posicionamiento y quién lo ganaba… Eso lo inventé yo al aire, porque yo voy construyendo al aire”.

Lee: ¿No habrá eliminación en ‘La casa de los famosos México por el grito de Independencia de México?

Internautas afirman que René Franco solo deja ver su misoginia al “defender” a Arath de la Torre. / Clasos

René Franco asegura que ‘el villano’ del reality siempre fue Adrián Marcelo

René Franco también explicó por qué mostró en varias ocasiones apoyo hacia Adrián Marcelo, aunque no especificó las razones. Sin embargo, reveló que él, junto con la producción, hicieron que el influencer fuera ‘el villano’ de esta temporada.

“Yo también, junto con toda la producción, habíamos construido al ‘Guasón’ y nos lo mataron a media película… Nadie es un villano. Lo estamos construyendo nosotros. Es un show, y además se requieren personas con mucho colmillo y mucha experiencia. Ustedes están viendo el show. Todos ya lo compraron. Se están divirtiendo”. René Franco

René Franco participó en la quinta edición de Big Brother VIP en 2005, donde obtuvo el tercer lugar.

En aquella edición participaron 22 celebridades, quienes convivieron por 64 días. La conducción estuvo a cargo de Verónica Castro, y la gran ganadora fue la cantante Sasha Sokol.

Te puede interesar: Ángela Aguilar “dejó” a Nodal ¿y él está fúrico? ¿problemas en el paraíso?

René Franco se ríe del hate: “Ser panelsita en LCDLFMX 2 es para el hate, pero el que se enoja pierde”

Desde marzo pasado, René Franco, con 30 años en televisión y radio, entró al competido mundo de internet con su programa La taquilla. El comunicador advierte a los jóvenes influencers que los pesos pesados de la comunicación están migrando a internet y, si algo saben hacer, es contenido. En cuanto a su participación como panelista en LCDLFM 2, se sabe producto utilitario del hate.

Franco, en entrevista para TVNotas dijo:

“Algunas personas que están en el periodismo de espectáculos quieren enfrentarse conmigo. Llevo 30 años así. Gustavo Adolfo, Martha Figueroa, Claudia de Icaza, que está formada atrás de un ejército de internet que me odia. También hay otras personas que me quieren. El puesto de panelista en LCDLFM es para el hate. A de Icaza le contesté y dejó de arrobarme. Rubalcava me tiró en internet y yo contesté: ‘Si la envidia fuera tiña’, y de ahí se prendió. Le respondí de manera divertida, no me enojo y él sí. A mí me da risa, esparcimiento y clics. Sé que soy producto utilitario en este momento”.

“Hay que advertir a los jóvenes que ahora que se fusionan el internet y la tele, los que sabemos hacer contenido somos igual de dominantes en cualquier medio. Si creen que internet es solo de ellos... ya llegamos. ¿Vamos a hacer escandalitos? Bienvenidos. Si Rubalcava quiere hacer escándalo, vamos a jalarle, pero apréndanle”.

Sobre LCDLFM, señaló: “El formato ha tenido una mejoría muy padre. Los panelistas participamos de la junta editorial. Vemos por dónde va el programa y damos ideas. Los temas son inalcanzables”.

“La radio y la TV no van a desaparecer, sólo que la repartición del pastel es diferente: Hoy en México la publicidad en internet es cercana a 70 por ciento, en la radio de 4 por ciento, y en tele de 18-20. Internet es el medio dominante pero dividido en millones de canales. Eso cambia el juego: El centro es el contenido y el talento, ya no los ejecutivos ni los productores. Hay canales de Youlube que superan a la TV. El influencer es el futuro”, finalizo.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.