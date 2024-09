LCDLFMX: Sian Chiong no se arrepiente de su amistad con Adrián Marcelo: “Me defendió en todo momento”

Tras su salida de ‘La casa de los famosos México’, Sian Chiong, al igual que varios exparticipantes, expresó estar muy arrepentido de ciertas acciones y actitudes que mostró dentro del reality, asegurando que lo visto en el 24/7 no lo representa como persona.

Pese a todo, dejó en claro que no lamenta la amistad que construyó con Adrián Marcelo, quien hasta antes de su abandono voluntario, era el líder del team ‘Tierra’.

En entrevista para el canal de YouTube de Edén Dorantes, manifestó que el regiomontano lo apoyó durante su estancia en el show, por lo que, pese a los errores que cometió, jamás le dará la espalda.

“Yo quisiera que la amistad siguiera porque es alguien al que obviamente le tengo cariño, fue bueno conmigo, me defendió en todo momento, no puedo ser incongruente con alguien que me extendió la mano y me hizo sentir parte de su equipo. No puedo darle la espalda a alguien que me apoyó en un momento determinado”, indicó.

Sian Chiong revela por qué sigue siendo solidario con Adrián Marcelo

Durante la conversación, recordó que, en su momento, Adrián fue el único que le “tendió la mano” para formar parte de su equipo, sin importar que, originalmente, formara parte del team ‘Mar’.

“No me arrepiento de haber hecho equipo con Adrián Marcelo, porque fue quien me invitó a ser parte del equipo. No fue que yo fuera a pedir ser parte del equipo, él me invitó. En muchos momentos difíciles me defendió. No puedo darle la espalda ahorita a alguien que en su momento me dio la mano y puso el pecho por mí, entonces no sería congruente. Le tenía mucho cariño” Sian Chiong

¿Por qué Adrián Marcelo abandonó voluntariamente ‘LCDLFMX’?

A principios de septiembre, Adrián Marcelo protagonizó una fuerte discusión con Gala Montes, quien lo acusó de haberla violentado verbalmente desde que comenzó ‘La casa de los famosos México’.

Por supuesto, el regiomontano negó estas acusaciones y empezó a meterse con temas personales de la actriz, provocándole un serio colapso.

Tras esto, la jefa anunció que Adrián había decidido abandonar el concurso. Hasta el momento, el creador de contenido no ha dado declaraciones sobre su experiencia en el show.

A lo largo del reality, Adrián Marcelo ha hecho muchos comentarios polémicos en contra de sus compañeros. Además, de haber dicho que había en La casa “una mujer menos que maltratar” el domingo a la salida de Gomita, no paró de hacer comentarios que violentan a las mujeres, e incluso valieran para que la Secretaría de las mujerer de la CDMX recomendara cesar la violencia en el reality. Checa toda la información aquí.

