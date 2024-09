LCDLFMX: Sian y Agustín rompen en llanto tras salida de Ricardo Peralta; afirman que “nadie los quiere”

Ricardo Peralta se convirtió en el séptimo eliminado de ‘La casa de los famosos México’. La salida del influencer, además de representar una pérdida más para el cuarto ’Tierra’, hizo que el resto de su team reflexionara sobre su participación en el reality.

Durante la breve despedida del creador de contenido, Sian Chiong, quien había desarrollado una gran amistad con él, no pudo evitar romper en llanto y expresó lo triste que se sentía por la expulsión de su compañero.

Tras esto, Agustín Fernández tuvo una conversación sincera con el cubano en la habitación ’Tierra’, donde hablaron sobre su participación dentro de La casa y sus esperanzas de ganar la competencia. Son los últimos sobrevivientes de ese cuarto.

Ricardo Peralta / FB: Ricardo Peralta

Te recomendamos: ‘LCDLFMX': Este fue el eliminado de la noche ¿Mar perdió a un integrante tras la salida de Adrián Marcelo?

¿Agustín y Sian ya perdieron la esperanza de ganar el juego?

Durante su conversación, Agustín, entre lágrimas, señaló que la salida de Ricardo “comprobaba” que el público “no los quiere”.

“Terminamos de comprobar que afuera no nos quieren” Agustín Fernández

En respuesta, Sian aseguró que, seguramente, todavía hay gente que los quiere y apoya, pero, aparentemente, el team ‘Mar’ lleva la delantera: “No creo que nadie no nos quiera. Solo los quieren más a ellos. debe haber alguien que nos quiera”, comentó.

Ante esto, Fernández le dejó muy en claro a su compañero que, de ahora en adelante, no podían cometer errores: “Ya no podemos tener ningún error en nada”, dijo.

Al final, ambos se tranquilizaron, a pesar de la situación. Cabe destacar que la expulsión de Ricardo desniveló aun más al cuarto ’Tierra’, el cual actualmente tiene solo dos miembros. En tanto que el ‘team Mar’ sigue conservando a sus 5 integrantes.

Checa: Ninel Conde vuelve a impactar con nueva imagen por drástico arreglito en el rostro

Ricardo Peralta habla sobre su salida del show

Durante la postgala de ayer, Ricardo Peralta expresó que iba a tomar terapia para lidiar con lo que vivió en el juego, así como con las críticas en redes sociales por su participación.

“Está fuerte. Obviamente, me va a venir una gran depresión, o sea, a mí México me quería mucho y ya no me quieren mucho. Voy a tener que ir a terapia, pero está bien. No importa”, dijo.

También ofreció una disculpa a sus fanáticos por no haber “cumplido” sus expectativas”, asegurando que el juego es bastante impactante.

“Una disculpa por no haber llenado sus expectativas, o lo que sea que hayan sentido de mi parte. Es un juego muy fuerte, muy raro. Ya no sé ni quién soy ni nada. Estoy perdida. Yo soy una persona que dice lo que venga a la mier... y si no, ya ni modo. Si no, pues me voy del país a conseguir trabajo a los Estados Unidos o algo así”, concluyó.

Esperaremos reacciones en estos días cuando se entere de que perdió a su agencia, seguidores y que lo reprobaron personas de la comunidad LGBTQ+ por sus comportamientos y comentarios en La casa.

Mira: Ana Brenda Contreras hace desgarrador anuncio; perdió a su primer bebé: “Un dolor único”