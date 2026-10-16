¿Le negaron ayuda a Tammy Parra en pleno vuelo? Pasajera se negó a cambiarle el asiento durante crisis de ansiedad

Tammy Parra compartió entre lágrimas que sufrió una fuerte crisis de ansiedad mientras viajaba en avión y pidió cambiar de asiento para sentirse mejor. Sin embargo, la respuesta de una pasajera no fue la que esperaba y su reacción generó opiniones encontradas entre sus seguidores.

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Tammy Parra / Instagram: @tammy.parra

¿Qué pasó con Tammy Parra en el avión y por qué pidió cambiar de asiento?

Tammy Parra reveló que pasó un momento complicado durante un vuelo al sufrir una crisis de ansiedad mientras viajaba en un asiento junto a la ventanilla. Según contó en sus redes sociales, comenzó a sentirse mal en pleno trayecto, con síntomas como náuseas, angustia y dificultad para respirar, por lo que buscó una alternativa para intentar sentirse mejor.

Ante el malestar, la influencer pidió ayuda a otra pasajera con la esperanza de intercambiar lugares. A través de sus historias de Instagram explicó la situación que atravesaba en ese momento y confesó: “Me viene dando una crisis de ansiedad en el avión”.

Tammy aseguró que cambiar de asiento era importante para poder calmarse y sobrellevar el episodio. Sin embargo, la mujer a la que le hizo la petición decidió no cederle su lugar, una respuesta que más tarde daría pie a una intensa polémica en redes sociales.

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¡Fuerza guerrera! Tammy Parra estalla en llanto porque no le quisieron intercambiar el asiento durante un vuelo. https://t.co/IvDr9jNrqr — Quinta Fuerza (@QuintaFuerzaMX) October 16, 2026

¿Por qué Tammy Parra criticó a una mujer que no quiso cambiarle el asiento?

De acuerdo con la versión compartida por Tammy Parra, la primera persona a quien acudió para pedir ayuda fue una mujer que viajaba en la misma aeronave. Sin embargo, la pasajera decidió no intercambiar su lugar, algo que sorprendió y molestó a la influencer.

Tras recibir la negativa, Tammy compartió en redes sociales su inconformidad y señaló que la mujer había mostrado poca sensibilidad ante lo que estaba atravesando. Incluso llegó a calificarla como una persona “cero empática”, comentario que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios.

Esto llevó a muchos usuarios a preguntarse si era justo cuestionar a alguien por negarse a ceder el asiento que había elegido o pagado previamente.

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¿Quién ayudó a Tammy Parra durante su crisis de ansiedad en el vuelo?

Después de recibir una negativa, Tammy Parra contó que otro pasajero sí aceptó cambiarle el asiento, lo que le permitió dejar la ventanilla y sentirse más tranquila durante el resto del vuelo. Más tarde, agradeció públicamente el gesto y explicó que compartió la experiencia como una forma de desahogarse.

Sin embargo, la historia no generó únicamente apoyo. Mientras algunos usuarios consideraron que la primera pasajera pudo haber mostrado más empatía ante una persona con ansiedad, otros defendieron su derecho a conservar el asiento que había elegido.

Hasta el momento, Tammy Parra no ha compartido nuevas actualizaciones sobre su estado de salud, por lo que se desconoce cómo se encuentra tras la crisis de ansiedad que aseguró haber sufrido durante el vuelo.