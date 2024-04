Lesslie Polinesia revela que durante su embarazo tuvo mucha ansiedad, al grado de ser hospitalizada

Hace unos meses, Lesslie, la menor de los hermanos Polinesios, se convirtió en madre. Aunque hoy se encuentra muy feliz con su pequeña, tuvo problemas complicados durante su embarazo.

La creadora de contenido dio una entrevista a Yordi Rosado en su canal de YouTube y ahí confesó que su embarazo estuvo lleno de ansiedad, al grado que tuvo que ser internada para estar más tranquila.

Lesslie Polinesia posando con la cámara embarazada / YT: Los polinesios

Lesslie Polinesia tuvo problemas en su embarazo

La influencer reveló que vivió duros momentos durante su embarazo. Lesslie se cuestionaba si iba a ser buena madre, pues iba a tener un bebé a corta edad.

“Fue un embarazo con mucha ansiedad porque me cuestionaba todo el tiempo si iba a ser buena mamá. Al final, me preguntaba si era responsable conmigo misma, tenía que cambiar diferentes hábitos de alimentación, lo que consumimos en redes sociales y cómo eres contigo mismo. Me cuestioné muchas cosas, como formar una familia; todas esas inquietudes empezaron a surgir en mí y generaron mucho estrés”. Lesslie Polinesia

Lesslie comentó que debido al fuerte estrés que estaba viviendo, terminó varios días en el hospital, además de sufrir una fuerte infección en vías urinarias.

Lesslie Polinesia “Estaba pasando por un momento de ansiedad muy fuerte. Replanteándome mucho sobre si quería estar en una familia o no y cómo iba a criar a mi hija. Todo eso me generó mucha ansiedad y estrés. Llegó un momento en que realmente dudé si quería ser mamá, y eso me llevó al hospital”.

Lesslie Polinesia tuvo momentos complicados durante su embarazo / YouTube: Los Polinesios

La youtuber mencionó que pensó que sería una revisión, pero se tuvo que quedar 20 días: “Cuando entré, me diagnosticaron una infección en vías urinarias y me enviaron al hospital, donde me quedé 20 días internada”.

Lesslie mencionó que este momento para ella fue sumamente complicado, ya que sabía que de alguna forma podría afectar a su hija que aún se encontraba en su vientre.

“Para mí era doloroso porque no tomaba muchos medicamentos, de hecho, trataba de evitarlos porque siento que muchas de las cosas que nos suceden son emocionales. Tener una infección me obligó a tomar antibióticos, lo que afectaba a mi hija”. Lesslie Polinesia

Lesslie Polinesia y Yordi Rosado en una entrevista YouTube / YT: Yordi Rosado

La infección provocó que su hija naciera antes de tiempo

La influencer también contó que debido a la infección de vías urinarias, empezó a tener contracciones. Aunque trataron de controlarlas en el hospital, la bolsa de líquido amniótico se rompió.

Lesslie Polinesia “La infección de vías urinarias provocó contracciones. Estaba en la semana 31 de embarazo, tenía siete meses y me faltaban nueve semanas. Me dijeron que si no tenía ruptura de membranas, me harían una prueba del líquido amniótico. Resultó que la bolsa estaba rota, pero no perdía líquido. Debido a eso, tenía contracciones constantes y estaba medicada para controlarlas”.

Aunque hicieron todo lo posible para que la bebé no naciera, no fue posible, por lo que tuvieron que programar una cesárea para la semana 34 o 35 de gestación.

“El doctor me dijo que no podía esperar hasta las 40 semanas porque la bebé estaba infectada debido a la infección en la bolsa. Me informaron que la cesárea se realizaría en la semana 34 o 35”. Lesslie Polinesia

Lesslie Polinesia pasó 20 días hospitalizada / YouTube: Los Polinesios

La bebé Lesslie Polinesia estuvo intubada

Finalmente, Lesslie comentó que su bebé tuvo que ser intubada y permanecer en la incubadora en terapia intensiva durante un mes debido a que nació prematura.

“Estuvo intubada 10 días y en una incubadora. Fue muy duro para mí, sentía que su prematuridad se debía a mis emociones. No me imaginaba siquiera tener depresión porque necesitaba estar al cien por ella. La visitaba dos veces al día durante un mes; estaba ahí todos los días”. Lesslie Polinesia

Lesslie Polinesia comentó que por un momento se sintió muy culpable por lo que le estaba pasando a su bebé, ya que debido a su ansiedad nació prematura.

Lesslie Polinesia “No fue un embarazo fácil, fue un embarazo lleno de ansiedad porque me cuestionaba si sería una buena madre o no y comencé a cambiar diferentes hábitos, tanto de alimentación como de cómo tratar conmigo misma. Todo esto generó mucho estrés durante mi embarazo”.