Lola Cortés no salió en buenos términos de Televisa, pero está feliz en TV Azteca

Lola Cortés rompió el silencio sobre el veto que la mantiene fuera de las pantallas de Televisa. La conocida y temida ‘Jueza de hierro’ de ‘La academia’ reveló detalles sobre su salida de la televisora de San Ángel y cómo se ha sentido a su regreso en TV Azteca.

En una reciente entrevista por la gran final de ‘La academia 2024’, Lola compartió los hechos que llevaron a su distanciamiento con Televisa, lugar donde trabajó en programas como ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y otros más de la barra de comedia.

Según la cantante y actriz, cuando TV Azteca la contactó para regresar a ‘La academia’, esto no fue bien recibido por la televisora de San Ángel, que, al parecer, no estaba dispuesta a hacerle una nueva propuesta laboral.

Lolita Cortés brincó a Televisa participando en Las estrellas bailan en Hoy como juez

“Cuando vino la propuesta de TV Azteca, yo hablé con ellos (Televisa) y les dije: ‘Si ustedes tienen algo más que proponerme…' Pero la respuesta fue clara y seca: ‘No, no, no, aquí no tenemos nada más qué proponerte’. Entonces, les dije: ‘Bueno, entonces lo siento mucho. Yo me tengo que ir’”, contó sobre lo que sucedió en su cambio de televisora.

Lola recordó que tiempo después se enteró de la reacción tras haber elegido regresar a TV Azteca donde ha sido conocida por su participación como crítica en ‘La academia’ y así comprendió que su relación con Televisa estaba acabada. “Después me enteré de todo lo que dijeron y dije, bueno, cada quien… (hoy) estoy muy contenta en casa (TV Azteca)”, dijo.

Lola Cortés dice que no es bienvenida en la televisora de San Angel

Recordemos que el veto de Televisa hacia Lola Cortés fue confirmado en 2023, cuando la famosa reveló que no solo estaba excluida de participar en proyectos dentro de la empresa, sino que ni siquiera podía acceder a las instalaciones de la televisora para cobrar pagos pendientes.

A pesar de esta situación, Cortés dejó en claro que su regreso a TV Azteca fue favorecedor para ella en medio de sus problemas de salud.

La actriz de teatro musical compartió en aquel momento una reflexión al respecto: “La vida te pone y esto es una montaña rusa. Hay que agarrar los momentos y hay que saber cuándo descansar, cuándo prepararte, cuándo regresar y cuándo saber retirarte”, concluyó.

