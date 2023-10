Lolita Cortés piensa en el retiro: “Mi cuerpo ya no aguanta tanto”

Hace unos días en TVNotas nos adentramos en los ensayos de la puesta en escena Una noche en Las Vegas, en la que participa Lolita Cortés. Ahí pudimos hablar con ella, y nos compartió que ya ha pensado que pronto llegará el fin de su etapa arriba de los escenarios. Ahora su energía está en poner una escuela para enseñar a las nuevas generaciones los conocimientos adquiridos a lo largo de más de 40 años de trayectoria.

-Una aventura más ahora con esta obra. ¿Cómo te sientes?

“Estoy muy contenta. No me esperaba que me invitaran a este proyecto. Casi toda la compañía participaba en un show que se llamaba Twisted Broadway, donde también estaba mi marido. Cuando lo vi, me volví fan de este espectáculo. Entonces me dijeron que lo harían. Literal levanté la mano, porque amo este tipo de espectáculos. Una noche en Las Vegas gira en torno a una pareja y su casorio. Todo se acompaña con canciones de ayer y hoy. Es una historia muy ligera, pero llena de drama”.

-Veo que bailan, cantan, y hay cargadas...

“Para mí es un reto. Desde hace años tengo las rodillas muy tocadas. Al ver las cargadas me apaniqué. No sabía si las podría realizar. Hice la primera corrida y sentí un dolor impresionante, pero me aguanté. Después, para la segunda, solo marqué las cosas, porque ya no aguantaba el dolor”.

Lolita Cortés sigue activa, pero confiesa que su cuerpo ya le pide descansar / Liliana Carpio

“El cuerpo tiene memoria y resistencia. Al otro día ya brincaba y caía de un lado al otro. Tengo que demostrarle a mi cuerpo, especialmente a mis rodillas, que estamos bien. Que no tenemos por qué parar. Me siento bien. Sí tengo dolores, pero cada vez aguanto más”.

-Imagino que estás tomando terapias o algún medicamento...

“¡Claro que no! ¡A la viva México! (ríe)... Mental y anímicamente tienes que hablar con tu cuerpo y decirle: ‘ya estás bien’. Antes no podía hacerlo, pero ahora estoy bien. La espalda, las rodillas, el cuello... Estoy bien”.

-Vienes de una operación de lumbares y cervicales fuerte...

“Fue la locura, porque además me la hice en pandemia. Nadie me podía ayudar, pero estamos bien. Ahorita, al estar aquí demuestro que puedo todavía hacer muchas cosas. Además, es una producción de amigos de toda la vida”.

-Con esta puesta en escena, ¿cómo acomodarás el resto de tu trabajo?

“Este proyecto se presenta jueves y sábado. Seguiré estando en Toc Toc los viernes y domingos, cuando me toque, porque alternamos varios en el elenco. Los miércoles estoy en Niño perdido. Y lo que venga. Me encantaría vender tamales los domingos, pero no sé cocinar (ríe)”.

Lolita Cortés no para de trabajar / Facebook: La Academia

-¿Qué más te falta hacer?

“Sigo con la gira por el interior de la República con el taller de actuación de comedia musical. Estamos viendo la posibilidad de abrir un taller fijo en la Ciudad de México o en Querétaro. No paramos. Esto también es de familia, porque va mi hermana y mis hijos”.

-¿Qué supone para ti trabajar con tus hijos?

“Ha sido una locura, pero me caen muy bien. Son grandes maestros de vida. Como docentes son maravillosos. Son dos personas completamente diferentes. Mi hijo es como Ximena, de Carrusel, y Dariana es como la maestra de Annie. Son polos opuestos. También va mi hermana para las clases de canto. Es maravilloso. Al principio nos costó trabajo adaptarnos y aguantarnos. Pero llegamos a un punto donde nos gusta trabajar y agarramos el modo. Entendemos lo que cada uno hace”.

-¿Cómo surge esto de dar clases?

“Porque teníamos que sobrevivir. Tras la pandemia no teníamos ni para comer. Varias personas nos decían que diéramos clases, talleres. Y se empezó a armar. Entraron mis hijos al quite, porque era cuando mi cuerpo no reaccionaba. No tenía movilidad del cuello para abajo. Yo decía y mis hijos ejecutaban. Son muy talentosos. Tienen una base inmensa de educación artística. Estamos felices. Todos estamos conscientes de que nos gustaría que esto dure muchos años más”.

Lolita sigue enamorada del productor Elías Sajit y actualmente trabajan juntos / Liliana Carpio

-Jamás imaginé que te llenara tanto dar clases y crear nuevos talentos...

“Es que el cuerpo, tarde o temprano, me va a decir ‘hasta aquí’. Entonces ya no podré seguir haciendo las mismas cosas de antes. Ni saltar en los escenarios ni nada de eso. Le pido a Dios que me de la consciencia de decir ‘basta’. Por eso quiero enfocarme en la escuela. Para seguir y mostrar todo lo que tengo a las nuevas generaciones”.

-Entonces, ¿sí hay una fecha para decir ‘adiós’ a los escenarios?

“Cada vez la tengo más presente. Con toda la conciencia y el amor la estoy pensando. No sé si será dentro de cuatro o cinco años. No sé cuándo, pero pronto llegará. Estoy exhausta. Mi cuerpo dice varias veces ‘para’. Pero la docencia me llamó siempre la atención. Poder hacer eso, tener mi escuela, me llena de alegría”.

-Es, en cierta manera, tu manera de seguir vigente...

“No sé si vigente o no, pero tengo que seguir activa y sentirme útil”.

-Sé que no te gusta el título de “La reina de los musicales”. Pero ahora que dices que pronto dirás adiós, ¿quién crees que podría ser un buen exponente de la comedia musical?

“¡No tengo idea! He tenido la fortuna de ver musicales. Algunas artistas me pueden maravillar, pero entonces las veo en otro musical y son lo mismo. Me bajonea, porque no cambian la voz ni su manera de caminar o de bailar. Tienen miedo a arriesgarse y romper el molde. La verdad, no he encontrado alguien así. También viene de la formación. Por eso quiero poner la escuela, porque hay que enseñar esas cosas a las nuevas generaciones”, concluyó.