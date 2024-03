Lorena Herrera rompe el silencio sobre Lucía Méndez y su conflicto en ‘Siempre reinas 2'

El pasado 19 de marzo, Netflix estrenó la segunda temporada de Siempre Reinas, la cual cuenta con la participación de Lorena Herrera, Lucía Méndez, Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán y Dulce.

Pese a que el programa ya no cuenta con la participación de Laura Zapata ni de Sylvia Pasquel, la nueva edición sigue acarreando drama. En los avances mostrados por la plataforma, se mostró el conflicto que se suscitó entre Lucía y Lorena.

La protagonista de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ le reclamó a la presentadora por haberse mantenido neutral en la polémica que tuvo con Laura y Sylvia.

Recordemos que, tras la culminación de la primera temporada, Zapata y Pasquel no tuvieron reparo en asegurar que Lucía era una persona “insoportable” que no trabajaba “desde el siglo pasado”.

A raíz de estas declaraciones, la también cantante decidió interponer una demanda en contra de sus dos excompañeras de reality para que no volvieran a hablar de ella.

Si bien Herrera no estuvo involucrada en este proceso legal, Méndez no dudó en manifestarle que se sintió “ofendida” por su postura ante lo ocurrido: “Hablo si me dejas, pero también escúchame a mí. Tú me ofendiste, Lorena”, expresó.

En respuesta, Lorena simplemente se limitó a decir que nunca hablaría mal de Laura o Sylvia, y hasta la invitó a “retirarse” del programa, si tanto le molestaba estar con ella.

Lorena Herrera habla de Lucía Méndez

Durante un encuentro con los medios, Lorena Herrera aseguró que no tiene ninguna “relación” con Lucia, por lo que desea omitir el tema del conflicto, pues se considera una persona muy “tolerante”.

“Hay alguna que ya no voy a nombrar. Por lo demás, fluyó de alguna forma. Soy paciente, tolerante y hubo cosas muy lindas. Prefiero quedarme con eso”, expresó.

Al preguntarle si Laura Zapata siempre tuvo la razón sobre la actitud “insoportable” de Lucía, la actriz simplemente se limitó a decir que cada persona tiene “experiencias diferentes” y prefiere “no engancharse con las cosas negativas”.

“Trato, sobre todo en un proyecto, ir con tolerancia, paciencia y aceptar a los demás tal cual son. A veces lo logro y a veces no” Lorena Herrera

Aunque se negó a dar detalles sobre lo sucedido con Méndez o si volvería a trabajar con ella en algún proyecto, admitió que, en ocasiones, suelen llevarla “al límite” y por ello trata de desarrollar más la “tolerancia” que tiene.

“A veces, sí se complica un poquito, sobre todo, si estas en un proyecto. No es mi línea (estarme peleando). Hay una persona de la que no quiero hablar y no pienso hablar nunca más. Lo que vivimos allí, fue muy fuerte”, indicó.

Hasta el momento, Lucía Méndez no ha dado su versión sobre el encontronazo con Lorena Herrera.

Siempre reinas 2 se estrenó el pasado 19 de marzo en Netflix / Netflix Latam