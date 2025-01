Lucero Mijares explota contra sus detractores; lanzó un contundente mensaje

Lucero Mijares, hija de los reconocidos artistas Lucero y Manuel Mijares, no solo se ha coronado como una de las voces jovenes más destacadas de la industria, también ha enfrentado críticas en redes sociales desde su incursión en el medio espectáculo.

Aunque la cantante mexicana se ha destacado como una mujer carismática, amable y divertida, en redes sociales la han molestado de sobremanera con malos comentarios. Sin embargo, dejó claro que no se dejaría de ningún detractor. ¡Explotó en su contra!

¿Qué le dijo Lucero Mijares a sus detractores?

Lucero se ha mantenido cerca de sus fans y seguidores en sus redes sociales. Habitualmente, hace en vivos en los que habla sobre su vida personal, así como algunos proyectos que tiene en puerta.

Eso no es todo, también suele bromear con sus fans en sus ‘en vivos.’ Sin embargo, hay algunos detractores que la han llenado de malos comentarios en algunos de sus en sus encuentros en la red, situación que Lucero no permitió más.

Sin perder el carisma y humor que la caracterizan, la cantante lanzó una contundente petición a sus ‘haters’. ¡Les dijo que la dejaran de seguir!

En medio de un live junto a sus amigos, la famosa envió un fuerte mensaje para aquellos que solo se han encargado de molestarla en los comentarios. Esto les dijo:

“Saben qué me choca, bueno, no, pero está cañón que ustedes, los haters, pierdan su tiempo metiéndose a mi live, metiéndose a mi vida, o sea, si les caigo mal, ¿para qué me siguen?” Lucero Mijares

Entre risas, sus amigos le dieron la razón. Incluso, algunos usuarios puntualizaron que no hay razón para criticar a Lucero, dado que ella no se mete con nadie. Sin embargo, los malos comentarios no cesaron.

Estos fueron algunos comentarios:

“Lucero eres muy simpatica y tienes mucho talento”,

“Qué bueno que lo dijiste Lucero, que ya te dejen en paz”,

“ A quién podría caerle mal esta lindura de mujer” ,

, “Eres muy hermosa Lucero Mijares. No les hagas caso a estas garrapatas energéticas”,

“No se metan en su liveee”.



Lucero Mijares asegura que no le afectan las críticas

Aunque la joven reaccionó de dicha manera, en diversas ocasiones, ha puntualizado que no le afectan las críticas que recibe por parte de sus detractores.

La cantante enfatizó que las opiniones malintencionadas no le interesan y prefiere enfocarse en las críticas constructivas que le permitan mejorar en su carrera artística.

Además, ha agradecido el apoyo de sus seguidores. Destacó la importancia de rodearse de personas que la impulsen a crecer. Con esta actitud, Lucero demostró su madurez y determinación para continuar su camino en la música.

Así fue el momento: