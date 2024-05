Lucero revive polémica con su guardaespaldas: “Estaba tratando de cuidarme”

En el 2003, Lucero Hogaza se vio envuelta en un fuerte escándalo luego de que en una conferencia de prensa se enfrentó a los reporteros. Con lenguaje fuerte defendió a su guardaespaldas, después de que este apuntara con un 4rma a la prensa, quienes estaban en búsqueda de una entrevista con la actriz, ya que en ese momento protagonizó la obra de teatro Regina.

La situación dio mucho de qué hablar en los medios, ya que la famosa acaparó titulares y le llovieron críticas por su actitud en aquel entonces.

A 21 años de la polémica situación, Lucero volvió a hablar de este incidente y todo lo que pasó que no se sabía.

Mediante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la histrionisa fue cuestionada sobre el bochornoso momento que vivió en ese entonces.

Explicó que, en ese momento, estuvo bastante abrumada por la cantidad de gente a su alrededor. Por esta razón, el guardia de seguridad, por cuenta propia, sacó una 4rma.

Aunque argumentó que ella no contrató a esta persona, sí dejó claro que se arrepiente de haber dado esa entrevista, dado que fue verdaderamente insultada.

Lucero reiteró que en ese momento se sintió muy ofendida por la prensa y no fue la única hacia quien despotricaron, sino que a su madre también le tocaron ofensas.

Lucero

“Mi gravísimo error fue salir con los compañeros de los medio. No sabes la cantidad de groserías que recibí, pero no sé qué dijeron de mi mamá, y entonces ahí me enfurecí muchísimo. Caí en esa trampa. Desde esa vez ya no me enojo. Todo se me resbala para no caer en provocaciones”.