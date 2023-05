Lucero sufre agresión de fan en pleno show; así reaccionaron en redes: “Qué gente nefasta”

Una de las asistentes, con quien Lucero se tomó una fotografía, defendió a la cantante.

Sin duda alguna, la cantante Lucero se ha posicionado en México como una de las más grandes cantantes, en especial por su reciente gira con el padre de sus hijos, Manuel Mijares. Sin embargo, ahora la famosa dio de qué hablar en redes sociales por su profesionalismo.

Lucero se comportó como una profesional / TikTok: @mechevega7

Esto luego de que se presentara Lucero en un palenque, donde no solo cantó canciones de Juan Gabriel y otros grandes éxitos, sino también se vistió de charra y convivió con varios de sus seguidores, aún sin dejar de cantar, pese a haber vivido un incómodo momento gracias a uno de sus fans.

Esto ocurrió en Hermosillo, Sonora, cuando se acercó a un costado de los músicos para complacer a unas seguidoras, hasta que una pareja también se acercó y posiblemente a modo de llamar la atención de la artista y volteara hacia donde el hombre tenía el teléfono, él le jaló el cabello.

Lucero se comportó como una profesional / TikTok: @mechevega7

Aunque en un principio la artista no hizo nada y continuó cantando, de repente el tirón de cabello fue tan fuerte que ella no tuvo de otra más que voltearse y quitarle el cabello de la mano a su fan, motivo por el cual la señora con la que se tomaba la instantánea volteó molesta y le dio aparentemente un manotazo.

Dicho momento fue exhibido en redes sociales, en donde muchos internautas se dejaron ver muy molestos por la agresión que sufrió la famosa, y contentos por el profesionalismo de Lucero, por seguir su concierto como si nada hubiera pasado; algo que hicieron saber en la sección de comentarios.

“Entre mujeres envidiosas, que horror, pero Lucero toda una dama hermosa!!!”, “y la señora que la defendió que linda no se hizo de la vista gorda”, “y luego se quejan que los de seguridad no los dejan acercarse”, “Por eso ella casi no hace palenques. La gente luego se pasa de listilla”, “y la seguridad en sus laureles”, “Ya me enojé”, “yo buscaba al insolente entre los músicos”, son algunos de los comentarios en redes sociales.