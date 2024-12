Lucero y Mijares cerrarán el año ¡juntos! Con un concierto muy especial

Lucero y Manuel Mijares, una de las duplas más queridas de la música mexicana, cerrarán el 2024 con un espectacular concierto en Acapulco, el próximo 31 de diciembre. La cantante y actriz reveló en una reciente entrevista al programa Hoy sus planes para el cierre del año, destacando que más allá de ser una presentación especial, tiene un significado muy personal y social: contribuir a la recuperación del puerto que ha sido afectado recientemente por los huracanes Otis y John.

“Estaremos el 31 de diciembre comiendo sopa de lentejas, cantándoles en Acapulco, Mijares y yo. ‘Hasta que se nos hizo’, vamos a estar ahí, y recuperando el puerto. Yo deseo que este show, este concierto, este canto nuestro para festejar fin de año sea también un motivo de recuperar Acapulco, de que siga para adelante”, expresó la artista, quien ha demostrado en múltiples ocasiones su compromiso con causas sociales y culturales.

Lucero posando sonriente / IG: @luceromexico

Lucero y Mijares, un show con propósito: recuperar la magia de Acapulco

Acapulco, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México, ha enfrentado tiempos difíciles debido al impacto de dos huracanes en menos de un año. Lucero manifestó su deseo de que este concierto sea una plataforma para motivar el turismo y fortalecer la economía local. Con más de cuatro décadas de trayectoria, tanto Lucero como Mijares continúan siendo figuras de inspiración y unión para generaciones de fanáticos.

La cantante también compartió detalles sobre los tradicionales rituales que acostumbra realizar para dar la bienvenida al Año Nuevo, entre los que destaca el consumo de sopa de lentejas, un símbolo de abundancia y buenos augurios.

“Por ahí ya me contagiaron lo de comer la sopa de lentejas en Fin de Año, que dicen que es abundancia y todo, pero luego ya me enteré que las lentejas hay gente que las lanza, o sea, no cocinadas evidentemente, las lanza así para arriba para que caigan y se haga abundancia, y sea muchas cosas y buenos augurios. En el caso de acá, lo que hacemos es que nos comemos la sopa de lentejas”, relató con humor y calidez.

Lucero y Mijares tienen una gira juntos / Instagram

Lucero: Un 2024 lleno de logros y agradecimientos

Lucero también aprovechó la entrevista para reflexionar sobre los momentos más importantes del 2024. La artista compartió que este año estuvo lleno de proyectos profesionales, así como de satisfacciones personales gracias a los logros de sus hijos.

“Este 2024 me regaló cosas muy hermosas, muchos proyectos en la parte artística, ilusiones y sueños que sigo cumpliendo cada año y que no dejo de agradecer la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Ver, evidentemente, los logros de Lucero Mijares, los logros de mi hijo, en otro aspecto, porque a él no le gusta figurar públicamente, pero esos son los grandes trofeos que yo me llevo. Tener salud, el poder estar unidos como familia, el tener ese público que no deja de apoyarme y que no deja de ser mi cómplice en todas las cosas que hago”, declaró emocionada.

Redes sociales

Planes para el 2025: nuevos sueños y proyectos para Lucero

Sin entrar en detalles sobre su vida sentimental, la exesposa de Manuel Mijares concluyó la entrevista con un mensaje esperanzador para el próximo año: “Esperar que el 2025 traiga también nuevos proyectos que ya verán, y nuevas ilusiones que nos tienen con el corazón feliz”, mencionó.

El esperado concierto en Acapulco no solo será una celebración de fin de año, sino un acto simbólico de fortaleza y esperanza. Lucero y Mijares, con su carisma y talento inigualable, ofrecerán un cierre de 2024 que promete ser inolvidable para todos sus seguidores y para el puerto de Acapulco, que busca renacer con el apoyo de la música y el amor de su gente.