Lucía Méndez confirma que formará parte de La Casa de los Famosos México

En otros temas, también se ha dicho que Álex Kaffie se integraría como panelista en LCDLFM, sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente.

A pocos días del esperado estreno de La Casa de los Famosos México, Lucía Méndez confirma que estará en el famoso reality, sin embargo, no lo hará como participante, sino como panelista, donde se espera que sorprenda a todos con sus opiniones.

En un encuentro con la prensa, la famosa actriz reveló que sí se integra al concurso como panelista, pero de manera temporal, pues tiene algunos compromisos laborales que le impiden quedarse hasta el final.

“Estaré del 11 al 17 (de junio) en La Casa de los Famosos voy a estar solo unos días porque después tengo compromisos con el disco, también estoy preparando mi nuevo espectáculo que se llama Por Amor a México. mi participación será analizar, ver y ser muy realista”, expresó.

Bajo este panorama, contó que no tiene favoritos, al menos de los que están confirmados, y espera que cada concursante pueda demostrar de lo que es capaz de hacer.

Lucía Méndez solo será una panelista temporal, pues tiene muchos compromisos laborales / Facebook: Lucía Méndez

“Por ahora no tengo favoritos, yo creo que todos son favoritos, cada quien mostrará su manera de ser. Yo, por mi parte no entraría a un concurso así porque hay que tener mucho valor para estar en ese concepto, además de que no me gusta el encierro, estando ahí me asfixio”, precisó.

Hasta el momento, solo hay cuatro confirmados de manera oficial: Paul Stanley, Wendy Guevara, Emilio Osorio y Raquel Bigorra. En tanto, TVNotas te dio a conocer que Poncho De Nigris, Bárbara Torres, Ferka, Sofía Rivera Torres, Marie Claire, Jorge Loza y Apio Quijano.

Al menos de manera oficial, solo están confirmados Wendy Guevara, Emilio Osorio, Raquel Bigorra y Paul Stanley / Facebook: La Casa de los Famosos México

¿Álex Kaffie como panelista de LCDLFM?

Luego de la inesperada renuncia de Álex Kaffie a Imagen Televisión, la cuenta de espectáculos Chamonic3 contó que el periodista realmente se habría salido de la televisora para estar como panelista en La Casa de los Famosos México.

“Será panelista en el reality show @lacasafamososmx. Él siempre ha preferido estar en Televisa y pues no se pudo negar así que lo veremos en las galas hablando y dando su humilde opinión”, mencionó.

Aunque puntualizó que sí tuvo problemas con Nacho Lozano, precisó que esto habría sido una “excusa” para irse a Televisa: “nadie dijo que no es verdad lo que pasó con Nacho, pero fue algo que le dio pie para poderse ir”, dijo.

Alex Kaffie solo habría usado de pretexto su problema con Nacho Lozano para pasarse a Televisa / Instagram: @chamonic3

