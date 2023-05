Lucía Méndez rechaza otra vez a Madonna y no asistirá a su concierto de la CDMX

La actriz dijo que “no le emociona” asistir al concierto de Madonna.

Las palabras de Lucía Méndez causaron burla entre los internautas.

Tal parece que Lucía Méndez aún resiente el presunto conflicto que tuvo en un concierto de Madonna, pues dejó en claro que no asistirá a la próxima presentación que la cantante dará en México a principios del 2024.

A través de un en vivo para redes sociales, un fan de la actriz le preguntó si irá a la tan esperada presentación de la intérprete de ‘Vogue’ el próximo 25 de enero del 2024, en el Palacio de los Deportes.

“¿Qué si voy a ver a Madonna? ¡Ay, no! Definitivamente no. No me emociona mucho ir a ver a Madonna”, expresó.

De igual forma, también respondió que no había hablado con la celebridad y dejó en claro que no asistirá a su presentación, pues no quiere volver a pelearse con ella.

Lucía Méndez no quiere tener otro problema con Madonna / Facebook: Lucía Méndez

“¿Ya hablaste con Madonna? No he hablado con Madonna. No voy a ir a ver a Madonna, capaz que otra vez se enoja si me siento, ¡ay, no!”, dijo de manera tajante.

Como era de esperarse, las palabras de la actriz se viralizaron rápidamente y las redes sociales se llenaron de comentarios burlescos su contra, pues, hasta ahora, muchos creen que su supuesto problema con Madonna es “inventado”.

“Sí, que vaya, para que, de una vez, sepa quién es Lucia Méndez”, “Madonna seguro no dormirá bien porque no vayas a verla jajaj”, “Yo, todo ardido, después de no alcanzar boleto para Madonna”, “No le alcanza me imagino, ojalá le saliera un patrocinador”, “Yo, en mi momento más esquizofrénico”, señalaron algunos internautas

Conflicto entre Madonna y Lucía Méndez

Hace algunos años, Lucía Méndez aseguró que Madonna se molestó con ella cuando, en un concierto, no se quiso levantar para bailar debido a un problema en la rodilla, por lo que querían sacarla del evento.

“Le dije (al de seguridad) ‘compré mis boletos y no tengo por qué estarte dando explicaciones y si me sigues molestando, I wanna call my lawyer (Voy a llamar a mi abogado)’”, contó en una entrevista con Adela Micha.

De acuerdo con Méndez, dañó el “ego” de Madonna: “Soy artista y no me apantalló, aunque sea Madonna, y sentada me le quedaba viendo, hablaba con mi marido para que más se enojara, fue un juego psicológico el que le hice a su ego”, apuntó.