Ludwika Paleta revela que padece una importante enfermedad con la que ya aprendió a vivir

Ludwika Paleta generó asombro al admitir que desde hace mucho tiempo padece una condición que afecta su salud. La actriz se sinceró al respecto e incluso admitió que ha tenido que aprender a vivir con eso.

Fue en un encuentro con los medios que la actriz aceptó que padece de tinnitus. Un padecimiento que afecta la parte interna del oído provocando pitidos o sonidos constantes.

“Empecé a desarrollar un tinnitus bastante fuerte y no es un problema como tal de audición, dicen que es un estímulo fantasma del cerebro y que uno percibe como si fuera del oído”, dijo la actriz.

Ludwika Paleta. / Facebook: Ludwika Paleta

Asimismo agregó: “He aprendido a vivir con ese como pitido, hago como que no lo escucho, es tratar de disfrazarlo y convencerme de que no pasa nada, que ahí está y está bien”.

Pese a las dificultades, Paleta aseguró que su condición le permitió entender y sensibilizarse con las personas que padecen algún problema de audición. De hecho también dice que lo ha tomado de forma inteligente ya que eso le ayudó a interpretar su rol en la película Todo el Silencio.

Ludwika Paleta generó asombro. / Instagram: @ludwika_paleta

“Una cosa que me daba mucho pudor era que se pensara (que) estaba imitando a la gente que está paralizada y no quería caer en una cosa burlona”, enfatizó. “Para ellos (las personas que no escuchan, en la vida real) la pandemia fue terrible, porque con los cubrebocas no podían saber lo que se les decía. Ellos mismos dicen tener una discapacidad que no es evidente y eso lo hace más complejo, porque no sabes quién de los que está a tu lado en la calle no escucha y no se les tiene ninguna consideración”, concluyó Ludwika con el objetivo de concientizar a al gente de esta problemática.