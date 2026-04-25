Luis Ángel ‘el Flaco’ rompe el silencio: así ha sobrevivido a la dolorosa muerte de su hija María Fernanda

Luis Ángel ‘el Flaco’ vuelve a tocar uno de los capítulos más dolorosos de su vida: la muerte de su hija María Fernanda, quien falleció ahogada en una playa de Mazatlán a los 21 años. En una entrevista reciente, el cantante habló de su proceso, del duelo y del amor que no entiende de sangre, pero sí de elección. Conmovido y honesto, dejó claro que no se supera una pérdida así: se aprende a sobrevivir.

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Luis Ángel ‘el Flaco’ anuncia la muerte de ser querido / Redes sociales

¿Qué le pasó a la hija de Luis Ángel ‘el Flaco’, exvocalista de Banda Los Recoditos?

María Fernanda Robles, hija de Luis Ángel ‘el Flaco’, falleció el 14 de agosto de 2022 tras ahogarse en una playa de Mazatlán, Sinaloa. La joven tenía apenas 21 años cuando ocurrió el accidente que conmocionó no sólo a su familia, sino también al medio grupero y a los seguidores del cantante.

Al momento de los hechos, Luis Ángel se encontraba en Sacramento, California, cumpliendo compromisos laborales, cuando recibió la llamada que nadie está preparado para contestar. Fue por teléfono que le informaron que habían encontrado el cuerpo de María Fernanda y que, pese a los intentos por reanimarla, ya no había nada que hacer.

La noticia se dio a conocer públicamente horas después y rápidamente generó una ola de mensajes de condolencias. Desde entonces, la muerte de la joven ha sido uno de los episodios más dolorosos en la vida del intérprete, quien ha hablado en contadas ocasiones del tema.

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¿Cómo ha superado Luis Ángel ‘el Flaco’ la trágica muerte de su hija María Fernanda tras ahogarse en Mazatlán?

Durante una entrevista reciente con el comunicador Melo Montoya, Luis Ángel el Flaco cuestionado directamente sobre cómo ha logrado continuar con su vida tras la muerte de su hija. Su respuesta fue breve, cruda y sin rodeos:

“Así nomás. Se sobrevive nomás”. Luis Ángel ‘el Flaco’

El cantante explicó que no existe una manera correcta de enfrentar una pérdida de este tamaño y que, con el paso del tiempo, ha atravesado distintas etapas del duelo. Aseguró que hoy puede recordarla sin la misma sensación de vacío que lo paralizaba al inicio, aunque la ausencia sigue presente.

“Ya viví muchos procesos de la pérdida de ella”, dijo, dejando claro que el dolor no desaparece, sólo cambia de forma.

Luis Ángel también reconoció que la tristeza no fue exclusiva de él, sino que golpeó fuerte a toda su familia. Sin embargo, al ser una figura pública, sintió que su proceso estuvo aún más expuesto y, en ocasiones, resultó más complicado de manejar.

Luis Ángel ‘el Flaco’ “Yo soy la persona pública, la que conocen, pero su mamá, sus hermanos, mis mismos papás… nos pegó duro. Ha sido de las pérdidas más dolorosas para la familia”.

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¿Por qué criticaron a Luis Ángel “El Flaco” por no ser el padre biológico y cómo defendió su paternidad?

Uno de los momentos más contundentes de la charla ocurrió cuando Luis Ángel ‘el Flaco’ abordó las críticas que recibió en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraban que su dolor no era válido porque María Fernanda no era su hija biológica.

El cantante fue claro y directo al responder a esos señalamientos: “Ella no es hija de mi sangre, es mi hija por elección, por elección de ella cuando me empezó a llamar papá y cuando yo empecé a llamarla hija”.

Explicó que estuvo presente en su vida desde que era muy pequeña y que el vínculo se formó con años de convivencia, cuidado y amor. Incluso reconoció que, pese a su propio sufrimiento, no puede dimensionar el dolor que vivió la madre biológica de la joven.

“Si a mí me dolió, no es ni una fracción de lo que le pudo haber dolido a su mamá, que la tuvo en su vientre, que la vio nacer, que la vio crecer”. Luis Ángel ‘el Flaco’

Sus declaraciones fueron vistas como una defensa frontal a la paternidad de crianza y a las distintas formas de familia.

¿Qué mensaje envió Luis Ángel “el Flaco” a padres con hijos adoptivos o de crianza sobre el amor y la familia?

Lejos de suavizar el tema, Luis Ángel aprovechó el momento para enviar un mensaje a quienes viven situaciones similares y a quienes cuestionan el amor que no está ligado a la sangre.

“A lo mejor muchos padres están en la situación en la que yo me encuentro… yo leía comentarios que decían ‘no, pues ni su hija es’”. Luis Ángel ‘el Flaco’

El cantante explicó que esos comentarios suelen venir de personas que no comprenden que existen distintas maneras de amar y de ejercer la paternidad.

“Hay padres de crianza, padres biológicos y padres que están ahí, que aprenden a amar, a querer a personas que no los une la sangre, pero sí los une el amor”, destacó.

Como detalle personal, Luis Ángel reveló que siempre lleva una cadenita con una fotografía de María Fernanda colgada en el cuello, asegurando que así la siente cerca todos los días, sin importar el paso del tiempo.