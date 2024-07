Luis ‘Potro’ Caballero es el séptimo participante confirmado de ‘La casa de los famosos México’

¡Ya sabemos quién es el séptimo habitante de ‘La casa de los famosos México’! La mañana del miércoles 3 de julio, en el noticiero ‘Despierta con Danielle Dithurbide’, se reveló al siguiente participante de la segunda temporada de este reality show.

Cabe señalar que tan solo faltan 18 días para que inicie la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Esta nueva edición se estrenará el próximo domingo 21 de julio a las 8:30 de la noche.

Recordemos que, además de Potro, ya conocemos los nombres de seis habitantes, los cuales son: Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre y Sabinne Moussier.

En el noticiero de Televisa revelaron que el séptimo participante es Luis ‘Potro’ Caballero, quien se dio a conocer por su participación en el reality ‘Acapulco shore’.

Potro asistió al programa para dar sus primeras palabras respecto a su participación en ‘La casa de los famosos México’.

El también conductor señaló que por el momento no tiene planeada ninguna estrategia para el reality show, por lo que espera fluir y pasársela muy bien.

Luis ‘Potro’ Caballero

“No llevo ninguna estrategia, simplemente quiero pasármela bien, que se me resbale absolutamente todo. No voy a engancharme con absolutamente nada, voy a fluir. Ya se sabe que ahí duermes con el enemigo. Ya sabes que van a nominarte, te van a dar puntos y todo. No tomártelo personal creo que va a ser lo mejor y aprovechar todos los momentos al máximo, pasármela bien”.