Lupillo Rivera lanza advertencia a Telemundo y afirma que tiene pruebas

El cantante Lupillo Rivera ha generado polémica debido a que no se ha presentado en programas de Telemundo para dar entrevistas, a diferencia de otros finalistas de ‘La casa de los famosos 4’.

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ celebró su gala final el pasado 20 de mayo por la pantalla de Telemundo, pero las controversias alrededor del exitoso reality show continúan debido a fuertes roces entre varios exparticipantes.

Lupillo advierte a Telemundo

Lupillo Rivera, quien se posicionó como el tercer finalista de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’, lanzó recientemente una advertencia a la cadena. Rivera siente que están dañando su imagen y por eso pide que todo pare. Cabe señalar que Lupillo no explicó directamente a qué se refería ni señaló a personas específicas, pero mandó un contundente mensaje en general, advirtiendo que compartiría fotos y videos que podrían exhibir a personas de la cadena de manera negativa.

“A toda la gente de Telemundo, a los ejecutivos, les recomiendo que le paren al pinc.. p3d0 porque luego salgo yo con las pruebas y no van a hallar qué hacer. Así que mejor hay que frenarle. Hay que pararle. Hay que seguir siendo amigos. Hay que seguir buscando trabajar juntos porque nos conviene a las dos partes”. Lupillo Rivera

Además señaló:

Lupillo Rivera “Si me están divulgando a mí yo también los puedo divulgar a ustedes. Tengo videos. Tengo fotos. Tengo todo ahí. Por qué ganó fulano, por qué ganó fulanita. Todo lo tengo ahí, entonces mejor hay que agarrar la onda y llevárnosla suave”.

Lupillo Rivera habla de su ausencia en programas de Telemundo, tras la final de ‘La casa de los famosos’

Rivera también habló sobre la promoción post-reality, afirmó que “mucha gente está enojada porque no he ido a hacer promoción y les digo yo ‘es que al tercer lugar no lo ocupan’. El primer lugar y el segundo lugar ahí los tienen y eso es bueno. Yo creo que es lo que debe de pasar. En las otras casas de los famosos siempre había ido el primer lugar nomás y ahora están enojados con el del tercer lugar porque no quiere ir a hacer promoción”.

El cantante concluyó expresando su agradecimiento con el show:

“Nosotros ahí tratando de hacer lo mejor y la verdad estamos muy agradecidos con ‘La casa de los famosos’. No sé por qué la gente me quiere pintar de cierta forma si ahí pueden ver todas las cosas buenas que se hicieron en el show, todas las cosas positivas que se hicieron en el show”. Lupillo

¿Lupillo va demandar a habitantes de ‘La casa de los famosos 4'?

En una reciente entrevista con ‘Despierta América’, Lupillo Rivera habló sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra algunos de sus excompañeros de ‘La casa de los famosos’.

“Hubo una posición de tres personas que inventaron cosas. Estamos platicando con un equipo legal para ver qué podemos hacer”, comentó Lupillo a ‘Despierta América’.

El cantante prefirió no especificar a quiénes se refería, argumentando que por razones legales no podía mencionar nombres. Sin embargo, dada la advertencia que lanzó dentro del reality, se especula que podría estar hablando de Maripily, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez.

“Por asuntos legales no voy a revelar nombres. Hicieron y dijeron cosas equivocadas. Tú sabes que a la gente chismosa le encanta el chisme. No le puedes agarrar la mano a una chica en el show, porque (...) la gente está medio loca”, dijo.

