Majo Aguilar: la verdad sobre por qué no es parte de Jaripeo Sin Fronteras, ¿problemas con la Dinastía?

La cantante de música ranchera dijo los motivos por los que no acompaña a Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar en el espectáculo con el que recorren el mundo.

La Dinastía Aguilar se ha posicionado en México y el mundo como de las mejores voces en el género de Regional Mexicano y es que Leonardo y Ángela, hijos de Pepe Aguilar, y Majo, la sobrina del cantante, han dado cátedra de como se canta la música mexicana.

Sin embargo; la familia llama la atención porque no han hecho una colaboración juntos, ni siquiera en el show familiar que produce Pepe, Jaripeo sin fronteras.

Entre las teorías relacionadas con este “distanciamiento” está el hecho de que indican que Ángela Aguilar no quiere perder el foco de la fama, mientras que otros creen que es el propio intérprete de Por mujeres como tú quien se niega a ver a su sobrina al lado de su hija.

Recientemente, Majo Aguilar dio a conocer la verdadera razón por la que no fue invitada a formar parte de este evento musical que lleva Pepe Aguilar con su familia.

“A mi tío se le hizo lo más conveniente que estuviera mi papá, que estuviera Ángela, que estuviera Leonardo y todos ellos, y ya, todo bien”, dijo la cantante para acallar los rumores.

Desde hace unos años, Pepe Aguilar ha impulsado al género regional mexicano con el show “Jaripeo Sin Fronteras”. / Instagram: @pepeaguilar_oficial

Además de asegurar que pese a no cantar juntos, hay un cariño: “Nos queremos mucho y lo que siempre he dicho: cada quien tiene derecho de armar su show como lo quiera hacer y no pasa nada, no es nada malo”, dijo Majo.

Y para confirmarlo aseguro que: “Yo estoy muy agradecida, también me gusta mucho cuando a ellos les va bonito”, agregó.

Majo lanzó su primer EP, como tributo a sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. / Instagram: @majo_aguilar

Majo Aguilar en festival “Arre”

El próximo 9 y 10 de septiembre el Autódromo Hermanos Rodríguez será testigo de la presentación de artistas del regional mexicano, donde el nombre de Majo Aguilar se deja ver en el cartel oficial.

Y es que el regional mexicano ha vuelto a tomar fuerza en los últimos años, no solo en México, sino también a nivel internacional, posicionándose como uno de los géneros musicales característicos del territorio. Por lo que Majo también se pronunció al respecto.

“Ya estamos agarrando los latinos toda la onda, estamos conquistando al mundo. Yo soy muy selectiva con los temas que canto, me gusta más cantarle al amor, a la paz, pero cada quien que escoja lo que quiera cantar”, finalizó.