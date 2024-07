¿Majo Aguilar no fue invitada a la boda de su prima Ángela y Nodal?

Durante este miércoles 24 de julio se dio a conocer que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en Cuernavaca, Morelos, en una boda bastante íntima y secreta.

Al mismo tiempo que iban saliendo detalles del enlace matrimonial, Majo Aguilar, prima de Ángela cantaba el himno nacional en el juego de estrellas en la MLS en Estados Unidos.

Esto causó revuelo en redes sociales porque debido a la distancia, se pensó que Majo no había sido invitada a la boda de Ángela y Nodal.

Grande la Majo Aguilar. Cantando el himno Nacional Mexicano y en la noche bien peda en la boda de Angela y Christian Nodál pic.twitter.com/bpStFvAdB9 — Harto Santista. (@HartoSantista) July 25, 2024

Majo Aguilar no habría ido a la boda de su prima

Desde hace unos años, Majo y Ángela han tenido una supuesta rivalidad en redes sociales por las comparaciones que han hecho entre ellas.

Las primas han tenido que salir a desmentir el tener una competencia entre ellas, pero esto ha sido recordado ahora que al parecer Majo no habría asistido a la boda de Ángela y Nodal.

A Majo se le resbalan las comparaciones que hacen con su prima Ángela Aguilar. / Instagram

“¿Me estás diciendo que a la prima Majo Aguilar no la invitaron al bodorrio?”, “¿Cómo que hoy se van a casar Nodal y Ángela pero Majo Aguilar está en USA cantando el himno de México?”, fueron algunos comentarios, mientras otros dijeron: “Majo Aguilar no fue al bodorrio o porque no la invitaron o porque simplemente mandó a la chin… el evento de su prima y mejor cantó en EU”.

Hasta el momento Majo no ha comentado nada al respecto.

