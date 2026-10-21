Maluma rompe el silencio, sufrió un desorden alimenticio por obsesionarse con el cuerpo perfecto, ¿está en peligro?

Durante años, Maluma proyectó la imagen de un artista exitoso, seguro de sí mismo y con un físico que parecía inalcanzable. Sin embargo, detrás de las fotografías, los escenarios y las campañas publicitarias, el cantante colombiano atravesó una situación que pocos conocían. El intérprete reveló que llegó a desarrollar un desorden alimenticio por la presión de mantener el llamado “cuerpo perfecto”.

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Maluma / FB: Maluma

¿Qué confesó Maluma sobre el desorden alimenticio que sufrió por mantener su físico?

La inesperada confesión la hizo durante una conversación sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina, donde también habló de la ansiedad que todavía enfrenta, del impacto emocional que tuvo convertirse en padre y de cómo la terapia cambió su manera de ver la vida.

El cantante colombiano Maluma sorprendió al revelar que durante una etapa de su carrera desarrolló una relación poco saludable con la comida debido a las exigencias de la industria. Según explicó, la presión por lucir un cuerpo atlético para campañas publicitarias y proyectos de moda lo llevó a obsesionarse con su alimentación sin darse cuenta de que existía un problema.

“Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y yo no sabía. Así ustedes me vean aquí que ‘Ah, Calvin Klein, que los cuadritos y toda la huevonada’. Yo estaba rayado, yo estaba rayado de la cabeza, por así decirlo”. Maluma

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¿Maluma sigue sufriendo ansiedad? El cantante revela cómo enfrenta sus problemas de salud mental

Maluma confesó que todavía enfrenta episodios de ansiedad, a pesar de haber trabajado durante años en su bienestar emocional con ayuda de especialistas.

Maluma “Es que todavía siento mucha ansiedad, sería un mentiroso (si) yo me siento aquí y digo que la vida es color de rosa. No, yo todos los días me levanto y digo '¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué miedos tengo que enfrentar para poder salir adelante y tener un día maravilloso?’”.

El intérprete colombiano recordó que el estrés llegó a provocarle dolores de cabeza constantes, una situación que lo hizo reconocer la importancia de atender su salud mental y no concentrarse únicamente en su apariencia física.

Actualmente, Maluma asegura que recurre diariamente a alguna forma de terapia. También mencionó que el libro Hábitos atómicos le ha servido para modificar sus rutinas y encontrar un mayor equilibrio entre sus compromisos profesionales y su vida personal.

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Maluma revela que tiene ansiedad / Instagram

¿Cómo afectó la ansiedad de Maluma su experiencia como padre? El cantante revela la ayuda que necesitó

Maluma reconoció que convertirse en padre transformó profundamente su vida emocional, especialmente después del nacimiento de su primera hija, una experiencia que describió como tan hermosa como desafiante.

Maluma “Yo tengo una energía muy femenina también y cuando nació París fue una revolcada, la más berraca, entonces fue bonito, fue retador y entré en una dimensión diferente que, claro, con la ayuda de terapeutas y de diferentes profesionales, como que por fin pude entender la dimensión”.

El cantante explicó que la paternidad lo llevó a enfrentar emociones que no sabía cómo manejar, por lo que recurrió al acompañamiento de profesionales para comprender mejor los cambios que estaba experimentando. Con la llegada de su segundo hijo, en septiembre de 2026, Maluma asegura que vive esta etapa desde otra perspectiva. Aunque reconoce que todavía enfrenta ansiedad, considera que ahora cuenta con más herramientas para afrontar sus responsabilidades familiares.