Mamá de Briggitte explota vs su exyerno y hace desgarradora revelación de su hija: “intentó quitarse la vida”

Briggitte Bozzo inició su carrera a los 3 años y ahora, a los 23, su popularidad creció como la espuma gracias a LCDLFMX. El bullying que sufrió en ésta no es algo nuevo en su vida, pero la empatía del público la llevó lejos.

Enfrentó la “locura” de La casa con carácter. Su mamá nos contó cómo es la relación entre ellas y si Conrado, el ex de Bri, mantuvo a su familia. Tamién nos dijo qué piensa de Adrián Marcelo y Mariana Echeverría.

“Hemos sido muy bendecidas desde que llegamos de Venezuela hace 19 años. A Briyi se le abrieron las puertas. Ninguno en la familia se dedicaba a la actuación. No tiene parentesco con Laura Bozzo”.

“La llevé a una audición para entrar al Centro de Educación Artística infantil. La fila era enorme. En eso, pasó por ahí la actriz Florencia de Saracho. Quedó impresionada con Bri. Tenía 3 años y hablaba hasta por los codos. Le dijo: ‘Vengo a trabajar a Televisa’. Florencia la llevó con el productor Rubén Galindo y con los de Plaza Sésamo y le sugirió que les dijera que sabía actuar, bailar y cantar”. Ligia Arcila

Briggitte Bozzo / Francisco Mancera, Isunza y Redes sociales

Desde niña, Briggitte Bozzo destacó por su talento y carisma

“A la semana la llamaron para un casting. Me decían: ‘Está muy linda. Llévala a comerciales, que actúe’. Ella siempre quería cantar y modelar. La metí a estudiar actuación en Casa azul, pero a la segunda semana la contrataron para la telenovela Amar de nuevo. Fue un talento nato. Por eso tiene esa naturalidad cautivadora”.

Ligia Arcila “Fui su mánager en los inicios de su carrera. Cuando hizo Amar de nuevo, Michelle Morán me dijo: ‘Quiero representar a tu hija’. Yo, sin saber, le dije: ‘Si quieres exclusividad, le pagas una mensualidad o le consigues proyecto’. Al día siguiente ya estaba en Corazón valiente”.

“Años después terminamos el contrato con Morán porque Bri tenía hambre de más proyectos. En el inter, hizo Like, la leyenda. A los 18 años me dijo: ‘Mami: Hasta aquí llego. Ya me siento capaz’. Yo pensé que estaba muy chica. Soy súper protectora. Tomé malas decisiones con mis parejas, pero nunca la he dejado”.

¿Recibía un sueldo? “Siempre me dio un porcentaje. Con ella formé una amistad. Somos confidentes y cómplices”.

Briggitte Bozzo y su mamá / Francisco Mancera, Isunza y Redes sociales

Mamá de Briggitte Bozzo no le guarda rencor a Mariana Echeverría o Adrián Marcelo

“No somos rencorosas ni sabemos odiar. Nos defendemos por justicia. Sobre la conducta de los integrantes de LCDLFM, no tengo rencor ni les deseo mal. Ha sido fuerte para todos. A Bri le ayuda que ha tenido a Dios en su corazón. No toma las cosas de manera personal. No sabemos qué situación enfrentan las personas”.

“Tampoco hay que dejar que te falten al respeto. Mariana me causó más temor que Adrián. No entiendo por qué le agarró tanta saña. Él solo es lengua larga. Estoy segura de que siente arrepentimiento. La producción habló con él porque las cosas se estaban saliendo de contexto. Tenían un Telegram privado con información de ella y mía. Imágenes delicadas”.

Mariana Echeverría / Francisco Mancera, Isunza y Redes sociales

Mamá de Briggitte asegura que su exyerno, Conrado Villagra, le ocasionó muchos problemas psicológicos: “ella intentó quitarse la vida”

“Es mentira que (Conrado), el ex de mi hija, nos mantuviera. Él fue el aprovechado. Cuando le ofrecieron a Bri una campaña en Colombia, que incluía conocer parte del país, el sinvergüenza dijo en TikTok: ‘Te tengo una sorpresa: Un viaje, dinero o lo que quieras’. Eligió el viaje que ella había conseguido. Fue su primer amor y la manipuló. Ella lo mantenía y le daba regalos. Él la elevaba como una reina y luego la sepultaba como basura”.

“Cuando me conoció, le dijo: ‘Tu mamá o yo’. Me vetó un año. No me respondía, pero yo le seguía escribiendo”.

La mamá le dijo a Bri que su novio es bisexual. “Él oyó que se lo dije y me alejó de Bri por completo. Luego la castigaba y le decía: ‘Este mes pagas todo’. Gran parte del problema psicológico de Bri lo generó él. Cuando rompieron, ella intentó quitarse la vida”.

Conrado Villagra / Francisco Mancera, Isunza y Redes sociales

Briggitte Bozzo fue diagnosticada con serio padecimiento antes de entrar a ‘LCDLFMX’

“Estuvo en terapia antes del reality. Le hicieron estudios. Tiene ansiedad bipolar, pero con el apoyo de todos está bien. Me sorprende la postura que ha tenido en La casa. No estaba medicada antes de entrar y solo le dan melatonina para dormir. Ha tenido ataques de ansiedad. Es mucha presión y lleva muchos días de encierro”.

“Cuando la producción pidió un video de apoyo, me dijeron que solo a ella, no al equipo. Obvio, soy team Briggitte. Apoyo al cuarto Mar porque es su equipo. Briggitte no se deja. Con Gala se adoran. Se llevan como hermanas”.

¿Anduvo con Agustín? “Hubo química en Las estrellas bailan en Hoy, pero solo es amistad”.

¿Pronóstico para la final? “Está muy reñido. Me doy por bien servida. No pensamos que fuera a llegar tan lejos y menos como extranjera. Demostró que con esfuerzo, disciplina y amor se puede lograr todo. Se ganó la confianza del público y la conocieron”.

