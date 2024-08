¿Mamá de Gala Montes busca la reconciliación? Afirma que desea hablar con la actriz “en privado”

Gala Montes ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. No solo por su participación en ‘La casa de los famosos México’, sino también por la guerra de dimes y diretes que protagonizó con su mamá, Crista Montes, previo a entrar al reality.

Recordemos que todo comenzó cuando Crista habló en exclusiva para TVNotas y aseguró que su hija la despidió como mánager y la dejó a su suerte por “influencia de los psicólogos” y resentimientos. Puedes leer la nota dando click aquí.

En respuesta, la protagonista de ‘Vivir de amor’ negó estas acusaciones y dijo que su mamá la agredía tanto a ella como a su hermana de forma física y psicológica.

Gala Montes nos comparte cómo se siente después del escándalo que protagonizó con su mamá por su mala relación y considera que es muy pronto para perdonarla. 😱😬📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/VfrZhTEqz5 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 15, 2024

No te pierdas: ¿Adrián Marcelo abandona ‘La casa de los famosos México’? : “Me siento asqueado”

Crista no tardó en dar la cara ante estos señalamientos y sostuvo que sus hijas eran las que la violentaban. Incluso, retó a Gala a que llevara este asunto al ámbito legal, pues afirmó tener pruebas.

Ahora que la joven se encuentra en ‘La casa de los famosos México’, su mamá no solo la ha apoyado y hasta la ha defendido de los comentarios que ha hecho Adrián Marcelo, sino que también dejó ver que le gustaría reencontrarse con ella ¿será que habrá reconciliación?

Gala Montes y su mamá abrazadas. / Instagram: @galamontes

¿Mamá de Gala Montes busca arreglar las cosas con la actriz?

En una reciente entrevista para ‘Siéntese quien pueda’, Crista Montes aseguró sentirse arrepentida de que toda esta polémica se haya “salido de control”, por lo que desea reunirse con su hija para “aclarar las cosas”.

“Sí, me arrepiento de haberlo hecho público. Fue un error. Estoy esperando a que salga Gala (para hablar en privado)” Crista Montes

Sobre aquellos que aseguran que su pleito con Gala fue planeado, Crista afirmó que todo es real y admitió estar extrañada por este conflicto, pues, en su momento, llegaron a tener una “relación hermosa”.

“Era hermosa (nuestra relación). No, mucha gente dice eso (que fue estrategia). En realidad, sí llevamos una relación hermosa. Sí nos llevamos bien ella y yo. No me preguntes, no sé qué pasó”, indicó.

Checa: LCDLFM: Gala Montes rompe en llanto tras ser “rechazada” por Agustín Fernández: “Me molesta que me utilicen”

Mamá de Gala Montes confía en que las cosas se arreglen con la actriz

Durante el pasado fin de semana, Crista tuvo un breve encuentro con la prensa en el que mencionó estar confiada en que, en algún momento, ambas podrán arreglar las cosas, pues dijo que, pese a todo, su “amor de madre” no cambia.

“Sí, se va a componer este asunto, tarde que temprano lo voy a arreglar”, expresó y hasta les pidió a los fanáticos de ‘La casa de los famosos México’ que siguieran apoyándola.

Mira: Jorge Ortiz de Pinedo está del lado de Gala Montes en el pleito que tiene con su mamá