Mamá de Gala Montes pide apoyo en redes sociales

Luego de que hace una semana en nuestro martes de TVNotas, Crista, la mamá de Gala Montes revelara que la actriz de 23 años la había corrido como manager y de su vida, se armó un escándalo.

Crista, madre de Gala, aseguró que su hija la despidió tras 18 años trabajando con ella, también afirmó que su hija se había alejado de ella por culpa de los psicólogos que le habían metido ideas en la cabeza. Por su parte, Gala Montes estalló en un live y acusó a su madre de explotarla laboralmente y de no querer entregarle el dinero que ganó cuando era menor de edad.

Esta controversia ha captado la atención del público, especialmente porque Gala y Crista siempre se habían mostrado muy unidas. A pesar de que ambas ya no han dado más declaraciones, la madre de Gala ha vuelto a llamar la atención en redes sociales, esta vez pidiendo ayuda económica.

Mamá de Gala Montes pide apoyo en redes para alimentar a sus perros

Recientemente, Crista recurrió a sus historias de Instagram para compartir su número de cuenta bancaria y pedir apoyo económico, alegando que necesita recursos para alimentar a sus perros con croquetas.

“Independientemente de todos los problemas que he tenido, hace días les pedí su apoyo para ver si me podían ayudar con más croquetas, ya se me están acabando, y bueno, pues los perros siguen comiendo, no dejan de comer y si quería pedirles otra vez su apoyo para seguirles dando”, mencionó Crista en sus redes.

Esta no es la primera vez que la exmánager de Gala Montes hace una petición de este tipo. La madre de Gala vive con sus perros, algunos de ellos rescatados de la calle.

Mamá de Gala Montes pide apoyo para alimentar a sus perros / Instagram: @sargentomatute

¿Mamá de Gala en dificultades económicas?

Aunque, Crista mamá de Gala ha abierto una cafetería con la cual planea solventar sus gastos, expresó hace unos días en sus historias de Instagram que es consciente que a su edad, 55 años está fuerte para seguir trabajando, pero recalcó que no ha sido fácil salir adelante, debido a que no es sencillo que la contraten de la noche a la mañana en alguna empresa, tomando en cuenta los gastos que necesita sobrevivir.

“Estoy escuchando los comentarios. Claro que a los 55 años todavía estoy fuerte y claro que superé un cáncer. Claro que hago todo lo que se me pide, pero quiero que aquellos que dicen que a los 55 años todavía estoy fuerte, pero ejemplo, metan una solicitud de empleo de un día para otro, sin capital, pagando renta, servicios, un coche, y ganando un sueldo decente para sobrevivir. Díganme en qué empresa te aceptarían tan rápido, al menos en 15 días para poder sobrevivir. Díganme en qué empresa”, respondió la mamá de Gala Montes a las críticas que recibió en redes sociales.

