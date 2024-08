Mamá de Nicola Porcella ya no quiere saber nada de Agustín, está muy decepcionada

Tras los controvertidos comentarios de Agustín Fernández en ‘La casa de los famosos México’, donde reveló supuestos detalles sobre los ingresos de Nicola Porcella y lo acusó de no cumplir con el compromiso de enviarle ropa para las galas, Nicola decidió aclarar la situación.

Nicola explicó que, aunque se ofreció a ayudar a Agustín con su vestuario, los diseñadores no querían colaborar con Fernández. Además, Porcella lo acusó de intentar que su club de fans cubriera los costos de su ropa, algo que, aparentemente, ha sucedido en otras ocasiones.

“Kike no quería vestir a Agustín, porque sí, a Agustín le pusieron tres diseñadores y él no quería pagar ninguno. Me imagino que quería que sus fans lo paguen, como siempre”, comentó Nicola, visiblemente molesto por la situación.

Porcella dejó claro que ha sido un buen amigo, brindando apoyo tanto a Agustín como al diseñador Kike Hernández en el proceso, pero subrayó que nadie trabaja gratis. A pesar de sus esfuerzos por mediar, los diseñadores no desean asociarse con la imagen de Fernández, lo que ha generado frustración en Nicola. “En lugar de disfrutar de mis logros profesionales, me veo envuelto en estas tensiones por acusaciones que no tienen fundamento”, lamentó.

Nicola y Agustín Fernández / Instagram: @nicolaporcella12/ @agus.fernandezr

Madre de Nicola reacciona a polémicas de Agustín que envuelven a su hijo

La polémica no se detuvo ahí. Fiorella, la madre de Nicola, también se pronunció en contra de Agustín. A través de su hijo, expresó su descontento por la conducta del argentino. El actor compartió en un live de TikTok lo que su madre piensa de la situación.

“Mi mamá cortó de tajo y me dijo: ya no quiero saber nada de él porque no me está gustando su comportamiento, no me parece que esté actuando bien”, relató Nicola, dejando entrever la tensión que la polémica ha generado en su entorno familiar.

Nicola espera hablar de frente con Agustín fuera del reality

Aunque la situación ha sido tensa, Nicola dejó en claro que no ha cerrado las puertas a una posible reconciliación con Agustín. Recientemente, en una entrevista para el programa Hoy, Nicola mencionó que espera poder hablar cara a cara con Fernández una vez que salga de ‘La casa de los famosos México’

“Es una plática que nos debemos él y yo a su salida. Ojalá que ya salga Agustín porque necesitamos que salga y vea la realidad de lo que está pasando afuera”, afirmó Nicola, sugiriendo que la realidad fuera de la casa es muy diferente a lo que Agustín cree.

El desenlace de esta polémica sigue en el aire, mientras el público y los compañeros de reality esperan ver cómo se resolverá el conflicto entre los dos participantes.