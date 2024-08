LCDLFM: Nicola defiende a Wendy ante los comentarios de Sian Chiong: “No puede menospreciar”

La polémica sigue en ‘La casa de los famosos México’. Durante el pasado viernes de fiesta, Sian Chiong causó mucho revuelo al sugerir que Wendy Guevara era una persona “sin educación”.

En una conversación con Ricardo Peralta, el cubano afirmó sentirse sorprendido porque el representante de la comunidad LGBT mostraba ser alguien culto y “estudiado”, a diferencia de otra persona de la temporada pasada que también pertenece al movimiento, pero que no tenía algo más que aportar que la diversión.

Aunque no mencionó nombres como tal, dejó en claro que hacía referencia a Wendy, pues, al momento en que Peralta le preguntó sobre quién hablaba, el actor dijo: “a tu comadre”.

Por supuesto, el comentario de Sian generó mucha indignación entre los fanáticos de la influencer, quienes afirmaron que, a diferencia de él, ella ha logrado grandes cosas en el medio del entretenimiento.

Ctm sian y tu también pinche inventada se cree lo mas top🤢 #LCDLFMX2#LaCasaDeLosFamosoMx

Con Wendy no pndjs #WendyGuevara pic.twitter.com/3YKJIespib — lovly 🤍🇲🇽🇺🇸 (@lovly56124935) August 10, 2024

Nicola Porcella sale en defensa de Wendy Guevara

Uno de los que no dudó en salir a defender a la creadora de contenido fue Nicola Porcella. En una entrevista para el canal de YouTube de Edén Dorantes, el peruano recordó que no todas las personas tienen la “misma oportunidad de prepararse”, y no por ello se les debe de “juzgar”.

“Somos muchos, me incluyo, que, de repente, no pudimos tener la mejor educación del mundo, pero eso no nos quita las ganas de salir adelante. Uno no puede menospreciar a otras personas porque no pudimos tener la misma educación. Gracias a Dios, yo he podido educarme con la chamba, Wendy también” Nicola Porcella

Si bien dijo no saber qué tipo de educación tuvo Sian, señaló que debería ser muy “cuidadoso” con sus palabras y ser más empático con los demás.

Para finalizar con el tema, sostuvo que la influencer tiene un “ángel con el que se nace”, algo que no todas las personas tienen, por más que “se estudie”.

Wendy Guevara reacciona a los comentarios de Sian Chiong

Si bien aún no se ha pronunciado ante las palabras de Nicola, en su momento, Wendy aseguró que nadie quería a Sian Chiong por “hipócrita” y le “recordó” que, en México, mucha gente viene “desde abajo”.

Asimismo, lo exhibió y reveló que, hace algún tiempo, lo cachó en un antro gay en Cuba. No obstante, se negó a dar más detalles de este asunto, pues mencionó que ella no era “nadie” para “sacar a la gente del clóset”.

