LCDLFM: Kike Hernández explota vs. Agustín Fernández por decir que no le envía ropa y defiende a Nicola

Hace unos días, Agustín Fernández causó revuelo al revelar que Nicola Porcella no cumplió con el envío de ropa acordado para su participación en ‘La casa de los famosos México’.

“Quedamos en miércoles y domingo que me iban a mandar, y nada, ni un día. Ni miércoles, ni domingo, ni nunca. No apareció”. Agustín Fernández.

Además, mencionó que había hablado con tres diseñadores para colaborar en su vestimenta, pero el apoyo nunca se concretó.

La controversia se intensificó cuando Fernández mencionó a Kike Hernández, el fashion stylist encargado de su imagen, acusándolo de no cumplir con su compromiso.

Nicola se defiende y aclara polémica con Agustín Fernández por la ropa

La declaraciones de Agustín provocaron una reacción inmediata de Nicola Porcella, quien utilizó su Instagram para aclarar la situación. Según Porcella, ningún diseñador quiere vestir a Fernández debido a las controversias que ha generado en el reality, lo que ha dificultado cumplir con el acuerdo.

Porcella respondió enfáticamente, explicando que, aunque se comprometió a ayudar, los diseñadores no querían que Fernández usara sus prendas. Además, acusó a Fernández de intentar que su club de fans pagara por su vestimenta, como aparentemente ha ocurrido en otras ocasiones.

“Kike no quería vestir a Agustín, porque sí. A Agustín le pusieron tres diseñadores y él no quería pagar ninguno. Me imagino que quería que sus fans lo paguen, como siempre”. Nicola Porcella

Porcella también afirmó que nunca dejó solo a Agustín y que incluso pidió a Kike Hernández que lo vistiera, ya que Fernández estaba desesperado el último día antes de entrar al programa. A pesar de sus esfuerzos, los diseñadores se negaron a colaborar.

“Lo vistió la marca Furor, pero Agustín no agarró los trajes que mandó su mánager”, señaló Porcella, agregando que la ropa mencionada por Fernández sí fue pagada, pero este la utilizó en momentos inadecuados.

Kike Hernández rompe el silencio y defiende su profesionalismo

Kike Hernández, el fashion stylist mencionado en la polémica, decidió romper el silencio en su cuenta de Tiktok y defender tanto a sí mismo como a Nicola Porcella. Hernández aclaró que su acuerdo fue con Nicola y no con Agustín, y que solo se comprometió a vestir a Fernández para las galas de los domingos, no durante la semana.

“Yo decidí vestirlo por Nicola, no por Agustín, y solo me comprometí a vestirlo para las galas de los domingos. La persona que me pagó fue Nicola, no Agustín”. Kike Hernández.

Explicó que, aunque cumplió con su parte del trato, Fernández utilizó la ropa en días no acordados, lo que generó complicaciones. “Para el domingo ya no tenía ropa, y ahora anda diciendo que no tiene ropa porque él se adelantó y se la puso el miércoles”, añadió.

Hernández también expresó su molestia por las acusaciones de Fernández, afirmando que siempre ha sido profesional y responsable en su trabajo.

Kike Hernández involucrado en la polémica de la ropa de Agustín en La casa de los famosos México / Instagram: @kikehernándezv

“Lo que más me ha enojado es que la gente que me conoce sabe que soy bien responsable y entregado. Ahora mi teléfono no ha dejado de sonar porque Agustín dice que me pagó y no le envié ropa, y me está dejando como si yo le hubiese robado su dinero, cuando no es así”, concluyó el fashion stylist.

