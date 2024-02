Mamá de Poncho de Nigris revela que está peleada con su consuegra: “Dijo que estaba jorobada”

Durante las últimas semanas, Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, ha estado en el ojo del huracán por la guerra mediática que mantiene con el exparticipante de La casa de los famosos México.

En diversas ocasiones, la señora Guajardo ha dicho que su nuera, Marcela Mistral, la ha tratado mal y hasta la señaló como la culpable del distanciamiento entre ella y su hijo, pues lo tendría bajo un “embrujo muy fuerte”.

Por su parte, el actor no ha dudado en defender a su esposa y decir que la relación con su madre es sumamente complicada, ya que ella sería una persona que siempre quiere “hacerse la víctima” frente a los demás.

En medio de todo esto, Leticia confesó para el programa De primera mano que tampoco se lleva bien con su consuegra, es decir, mamá de Marcela, pues, al igual que su hija, la habría insultado a lo largo de los años.

Según Guajardo, Poncho está consciente de esta situación, pero nunca ha hecho nada para evitarlo, por lo que se siente muy decepcionada de él.

“¿Cómo es posible que defienda a otras personas y no a su madre? La verdad sí dije cosas de la mamá (de Marcela Mistral) porque me da coraje que ellos hicieron un en vivo hace años en donde la señora dijo que yo era una vieja, que la nariz me la tragaba con la boca, que la nariz me estaba creciendo, que estaba jorobada. Nada más que encuentre el video para subirlo de nuevo” Leticia Guajardo

Asimismo, puntualizó que ya lo dejó de considerar como su hijo y “felicitó” a Mistral por hacer conseguido “su objetivo” de separarlos definitivamente: “Ya Marcela lo tiene en sus manos. Yo ya no tengo hijo”, señaló.

¿Qué dijo la mamá de Poncho de Nigris en el polémico en vivo que hicieron juntos?

Durante la conversación, también abordó el polémico en vivo que realizó hace poco con Poncho, en el que despotricaba en contra de su familia y hasta llamó marrano a su nieto.

De acuerdo con Leticia, su hijo planeó realizar dicha transmisión para hacer creer a la gente que ya se habían reconciliado, cuando realmente no era así.

“En realidad no nos habíamos arreglado, pero él estaba en una transmisión en TikTok y me pidió que ingresara. Yo estaba con mi nieto que me quiere mucho y dije, bueno, pero empezó a atacarme horrible”, dijo.

Hasta el momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado ante las nuevas declaraciones de su madre. Sin embargo, hace poco señaló que comenzaría a alejarse de las “personas negativas”. No queda claro por qué Poncho habría invitado a su madre a un en vivo en medio de tanto pleito. ¿Sería real o buscarían generar más polémica para hacer sonar la caja registradora de las views?

