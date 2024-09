Manelyk revela que, a pesar de la enemistad con Karime Pindter, ¿la apoya en LCDLFMX?

Recientemente, Manelyk González se volvió tendencia después de que se viralizara un comentario suyo en un video compartido por Adrián Marcelo, un participante controvertido de “La casa de los famosos México”.

El video, que data del 20 de julio, es decir, poco antes de que Marcelo ingresara al reality, muestra al regiomontano hablando con su esposa, Karina Puente, sobre su participación en el programa.

Entre los muchos comentarios que recibió la publicación, sobresale uno de Mane en apoyo a Marcelo, en el que expresó: “Jajajaja soy tu fan, contigo hasta la muerte y en la peor funada. Firme”.

Posteriormente, Manelyk aclaró que ese comentario lo hizo “hace años” y que no apoya a nadie de “esa casa”. Además, pidió a sus seguidores que dejaran de involucrarla en temas relacionados con ‘LCDLFMX’, ya que es algo que “no le interesa”.

¿Manelyk revela si apoya a su examiga Karime?

Manelyk González, conocida por su participación en diversos realities, se ha vuelto a colocar en el ojo público debido a su relación con los actuales integrantes de La casa de los famosos México. Recientemente, la influencer se pronunció acerca de los rumores que la vinculan con el apoyo a Adrián Marcelo, uno de los participantes más controvertidos del programa.

En un comunicado claro y directo, Manelyk desmintió cualquier tipo de respaldo hacia Marcelo. “Me han estado etiquetando que yo apoyo a Adrián Marcelo, yo no apoyo a nadie dentro de La casa de los famosos México,” afirmó tajantemente.

Explicó que, por decisión propia, ha optado por no ver el programa, pues no quiere “contaminarse” con las dinámicas del show, especialmente porque considera la posibilidad de participar en La casa de los famosos All Star en 2025. Su intención es mantener su perspectiva limpia y no llevar ideas preconcebidas de un programa a otro.

Manelyk fue contundente al señalar que no tiene razones para apoyar a Adrián Marcelo, debido a que él ha hablado mal de ella en varias ocasiones. “Ha hablado mal de mí tres o cuatro veces, entonces sería tonto que yo apoyara a Adrián Marcelo,” enfatizó"

Respecto a su examiga Karime Pindter, otra figura relevante dentro de la casa, Manelyk expresó su respeto y admiración por la habilidad de Karime en los reality shows.

Manelyk González “Karime sabe perfectamente lo que hace, es una vieja loba de mar. Lleva 10 años en reality shows, es una mujer que sabe hacer reality shows, entonces eso se nota”.

Recordó las críticas que ambas recibieron durante su tiempo en Acapulco Shore, subrayando cómo, a pesar de las dudas, lograron consolidarse como favoritas del público en La casa de los famosos.

Finalmente, Manelyk dejó claro que, aunque ya no mantiene la misma relación cercana con Karime, respeta la amistad que tuvieron y el cariño que aún queda de esos tiempos. “No creo que eso es algo entre ella y yo y yo lo dejó ahí. Yo respeto mucho la amistad que tuvimos, yo respeto el cariño que todavía se tiene por la amistad que tuvimos y eso lo hablaremos ella y yo en su momento,” concluyó, deseándole lo mejor a Karime y a los demás participantes del reality.

¿Por qué se dejaron de hablar Karime y Manelyk?

Karime Pindter y Manelyk González, quienes fueron amigas cercanas durante su tiempo en Acapulco Shore, dejaron de hablarse debido a una serie de desacuerdos y diferencias personales que surgieron con el tiempo. Aunque ambas han evitado entrar en detalles públicos específicos sobre las razones exactas de su distanciamiento, se sabe que las tensiones entre ellas aumentaron tras varios malentendidos y conflictos que se dieron tanto dentro como fuera de los programas de televisión en los que participaron.

Una posible razón del distanciamiento es la evolución de sus carreras y proyectos individuales. A medida que ambas se convirtieron en figuras prominentes en el mundo del entretenimiento, sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes, lo que podría haber contribuido al enfriamiento de su relación. Además, en varias ocasiones, tanto Karime como Manelyk han insinuado que hubo comentarios y actitudes que no fueron bien recibidos por una o la otra, lo que deterioró la confianza y cercanía que alguna vez compartieron.

A pesar de su distanciamiento, Manelyk ha expresado en más de una ocasión que respeta la amistad que tuvo con Karime y el cariño que se tenían, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. Por su parte, Karime ha sido más reservada respecto al tema, pero tampoco ha cerrado completamente la posibilidad de retomar su amistad en algún momento.