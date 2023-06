Marcela Mistral opina que las mujeres usan un “falso feminismo” en LCDLFM y revela quién debería salir

Marcela Mistral también tuvo un polémico encuentro con Marie Claire Harp, luego de que llamó “viejo-ruco” a su esposo.

La exconductora, Marcela Mistral, externó su contundente opinión en cuanto a las estrategias en La Casa de los Famosos México, reality en el que su esposo, Poncho de Nigris, participa actualmente.

Según la pareja del regiomontano, la forma como se están manejando las cosas en la competencia no han sido totalmente las correctas. Opinó que las mujeres, tales como Ferka, Raquel Birgorra y en su momento, Marie Claire y Sofía Rivera, utilizan lo que llamó un “falso feminismo”, para mantenerse dentro de la casa.

Marcela Mistral ha demosatrado su contundente apoyo hacia su esposo, Poncho de Nigris. / Instagram: @musamistral

“Queremos avanzar en la jugada, la gente que está haciéndolo bien y que está jugando limpio, no los que se quieren montar en un falso feminismo, que se quieren victimizar, solamente por la cuestión de ser mujeres. Yo soy mujer y la verdad hay que ser objetiva, con todo respeto y cariño”, indicó Mistral para Multimedios TV.

Mistral considera que las mujeres del reality están llevando a cabo una mala estrategia. / Instagram: @lacasafamososmx



Y agregó: “No podemos comprar esa historia, (…) Es una estrategia mal jugada, para prueba ya están afuera dos. O sea, ‘si no haces lo que yo digo, te friego y te desprestigio y hablo mal de ti’. No mija, eso no. Porque no es una guerra de géneros, es una guerra de personalidades y si no la estás moviendo, pues la gente te saca”.

Así lo dijo Marcela Mistral para Multimedios:

Marcela Mistral revela quién le gustaría que saliera este domingo de ‘La Casa de los Famosos México’

Luego de expresar su postura, Marcela dejó claro que le gustaría que saliera Ferka de la competencia, pues la considera una mujer muy “conflictiva”.

“Porque ha tenido mucho roces (…) Tuvo un encuentro muy desafortunado con Bárbara. Me pareció un tema delicado porque, volvemos, por qué la generación de los 20, de los 30 están atacando a los de 50”, destacó Marcela.

La esposa de Poncho espera que Ferka sea la siguiente eliminada. / Instagram: @ferk_q

Y concluyó: “Sin ellos, nosotros no estaríamos. Su experiencia es la que nos heredan (…) Esa es mi opinión. No tengo nada en contra, es un juego, pero alguien tiene que salir”, concluyó la esposa de Poncho.