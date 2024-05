Marcela Mistral se echa para atrás; no estará en ‘La casa de los famosos México’ ¿por miedo?

Aunque hace unos días Poncho de Nigris anunció que su esposa Marcela Mistral iba a entrar a ‘La casa de los famosos México 2’, este miércoles mencionó que la cantante ya no formará parte del elenco del reality.

En una entrevista con el programa ‘De primera mano’, Poncho indicó que su esposa ya no quiso participar, aunque a él le hubiera gustado mucho verla en el programa en el que él le fue muy bie, y tuvo mucho éxito con el team infierno.

“Lo que pasó es que ella no quiso entrar porque yo considero que arriesga más de lo que puede ganar, pero yo le dije que entrara, yo quería que entrara porque yo voy de panelista y me hubiera gustado que entrara pero pues ella se rajó”, dijo.

Puedes ver: Querido conductor de ‘Venga la alegría’ se despide de TV Azteca

Marcela dijo ‘no’ a entrar al reality / Instagram

Según el influencer, Marcela Mistral rechazó ser parte del reality porque no estaba muy segura de cómo le iba a ir y sabía que existe una posibilidad de que su imagen quede dañada por alguna razón que a la audiencia no le guste su participación y por este motivo prefirió no ser parte.

“Te voy a decir una cosa, ‘La casa de los famosos’ es de doble f¡l0, entonces entras y te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, y la gente te puede terminar odiando o te puede acabar amando”, destacó.

Mira: LCDLF: Lupillo Rivera explotó contra Telemundo por no cumplir con supuesto trato y destruir su imagen

¿Por qué rechazó Marcela Mistral entrar a ‘La casa de los famosos México’?

Poncho también dijo que Marcela prefirió cuidar a su familia y no exponerla a situaciones incómodas.

“También por los niños, tenemos hijos, están bien chiquitos y ella no los quiso dejar solos conmigo. A lo mejor eso también tuvo qué ver. Yo la verdad los cuido muy bien a los niños pero yo también tengo mis eventos, mi trabajo. Me hubiera gustado que entrara, pero no sé si le hubiera ido bien o mal”, concluyó, diciendo que no fue una idea suya el que Marcela no entrara a la casa más famosa de México.

Ahora solo queda en el aire la pregunta ¿Quién podrá reemplazar a Marcela Mistral?

Checa: La casa de los famosos México 2: Galilea Montijo confirma que regresa como conductora: “Tengo miedo”