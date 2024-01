Marcello Lara de Moderatto denuncia atraco en plataforma de taxis: “No sabes el nivel de frustración”

Marcello Lara, integrante de Moderatto y exparticipante de Masterchef celebrity sorprendió a todos sus seguidores con la noticia de que recientemente sufrió un robo dentro de una aplicación de taxis. ¡Se encuentra más que frustrado!

¿Qué le pasó a Marcello Lara?

A través de su cuenta oficial de X, el guitarrista dio a conocer su contundente enojo por haber sido despojado de su celular por el conductor del automóvil.

Como era de esperarse, el artista decidió etiquetar a la empresa de taxis por aplicación para así dar a conocer su situación. Sin embargo, en su primer post asumió la responsabilidad de haber olvidado su celular, pero al intentar llamar de nuevo el dispositivo ya sonaba apagado.

“Sigo esperando que alguien me ayude a poder entrar a mi cuenta, para hablarle al chofer del coche donde olvidé mi celular... Obvio el chofer ya lo apagó y ustedes nomás ni sus luces. Error mío el olvido, sin duda, pero es increíble que no pueda entrar a mi cuenta”. Marcello Lara

Agregó: “Si el chofer hubiera querido devolverlo, sabe perfectamente dónde me dejó. Pero como tú no me ayudas a entrar a mi cuenta, no puedo llamarle ni hacer nada más que esperar a tu ayuda. No sabes el nivel de frustración”.

Más tarde, el también cocinero dio a conocer que la aplicación le contestó. No obstante, esta negó que el conductor haya robado su celular. A lo que Marcello respondió:

Marcello Lara “Gracias @Uber_MEX. Aquí acaba la saga. Con todo y que estuve viendo toda la tarde como iba y venía por todo Mérida con mi celular, el conductor dice que no lo tiene. Ni hablar. Ya lo daba por perdido. Gracias por nada”

Como era natural, usuarios arremetieron en contra de la plataforma de taxis, y externaron su apoyo a Marcello luego de este mal sabor de boca.