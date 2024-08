Mariana Echeverría confronta a Arath de la Torre ¿por decir que no le gusta su comida?

Mariana Echeverría volvió a generar controversia en La casa de los famosos México. Recordemos que el pasado viernes 16 de agosto, tuvo una pelea con Briggitte Bozzo debido a que no quiso compartir su mango para que todos pudieran comer fruta.

Cabe señalar que no es la primera vez que Echeverría recibe malos comentarios y enfrenta tensiones con los integrantes del cuarto Mar, lo que ha generado una ola de críticas en su contra en las redes sociales.

Mira: Mariana Echeverría pelea con Briggitte Bozzo por un mango; Adrián Marcelo sale en su defensa

Ricardo Peralta salva a Briggitte de la nominación. / La casa de los famosos México/ Captura de pantalla

Mariana Echeverría confronta a Arath de la Torre en “La casa de los famosos México” por un comentario sobre su comida

En un reciente episodio de “La casa de los famosos México”, se desató una acalorada discusión entre Mariana Echeverría y Arath de la Torre, después de que Mariana sintiera que su esfuerzo en la cocina no fue valorado. El incidente se viralizó a través del canal de YouTube del canal 5, donde se mostró la tensión entre ambos.

Todo comenzó cuando Mariana, quien había preparado una pasta para todos los participantes, se sintió ofendida al escuchar a Arath referirse a su platillo de manera despectiva.

“La verdad es que yo les hago la comida con el corazón y con el alma... Si algo no les gusta, si algo no se lo quieren comer es súper válido...”, expresó Mariana, visiblemente afectada .

Mariana continuó, mencionando que había escuchado a Arath criticar su pasta: “A mí me duele mucho el corazón... a ti te escuché que eso sí estaba rico a comparación de mi pasta. Entonces de verdad es que si no te gusta de verdad no pasa nada te lo juro lo hago con todo el corazón”.

A pesar de su intención de confrontarlo, Arath inicialmente ignoró a Mariana y continuó preparando su desayuno. Sin embargo, finalmente respondió: “No para nada, yo no dije nada... estoy agradecidísimo y lo has hecho muy bien”.

Lee: Cazzu elimina sus fotos: ¿Un acuerdo financiero con Nodal detrás de la decisión? Descubre los detalles

YT: Canal 5

Mario Bezares también intervino en la conversación, aclarando que no tenía ningún problema con la comida de Mariana .

Mariana concluyó la discusión expresando lo mucho que le afectaba la situación: “En verdad me parte el corazón tratarme de quemarme la cabeza por hacer algo de comer”.

Por su parte, Arath insistió en que jamás criticaría su comida: “Sería incapaz de decir algo así, yo sería incapaz de decir algo así" .

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar quiere ‘patentar’ la frase ‘fan de tu relación’? Esto sabemos de lo que circula en redes