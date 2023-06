Maribel Guardia confiesa que irá a terapia para superar la muerte de Julián Figueroa

Maribel Guardia se sinceró sobre cómo está a casi tres meses de la repentina muerte de su hijo Julián Figueroa.

A casi tres meses de la repentina muerte de Julián Figueroa, su madre Maribel Guardia reveló en una entrevista para medios de comunicación que no ha podido tomar terapia para poder superar el duelo por el que atraviesa.

La cantante reveló a los medios que debido a su trabajo no ha podido lidiar con su duelos, sin embargo, quiere recurrir a un profesional para poder seguir adelante.

“Bien, la verdad es que el trabajo me ha ayudado mucho, ha sido una gran terapia el trabajo, el cariño de la gente, de mis compañeras, de mi familia, que hemos estado muy unidos y espero ahora que ya termine de trabajar, que ya voy a acabar mi programa de cable, pues tomar una terapia que creo que sí me caería muy bien”, comentó.

Maribel Guardia se encuentra de luto tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. / Facebook: Maribel Guardia

En dicha charla la actriz también contó que por ahora las cenizas de su hijo seguirán en su casa, sin embargo, si buscarán un lugar para depositarlas.

“Lo hemos hablado Marco y yo que tal vez en un futuro sí, pero me gustaría que fuera en un lugar cerca de la casa, en una iglesia, pero por lo pronto se ha sentido muy bien teniéndose ahí”, dijo.

Por otra parte, Maribel Guardia reveló si ha logrado soñar con su hijo y cómo fue la experiencia: “No he soñado con Julián, pero la experiencia que tuve con él me cambió la vida y ese fue el regalo más grande que él me pudo haber dado”.

Finalmente, la actriz confesó que quiere seguir con los planes musicales de Julián Figueroa, por lo que piensan lanzar un álbum de sus canciones.

Recordemos que Julián grabó algunos temas con Diego Verdaguer y pronto verán la luz según en palabras de Maribel.