Maribel Guardia inicia el 2025 con trabajo para enfrentar la ausencia de su hijo, Julián Figueroa

Maribel Guardia, una de las figuras más queridas de la industria del entretenimiento, comenzó el 2025 enfocándose en el trabajo como una forma de sobrellevar la dolorosa pérdida de su hijo, Julián Figueroa, quien falleció en abril de 2023 a los 27 años debido a un infarto y fibrilación ventricular.

La actriz confesó que mantenerse ocupada ha sido clave para enfrentar este difícil proceso.

“El trabajo es mi refugio": Maribel Guardia comparte su dolor

En un reciente encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Maribel Guardia abrió su corazón sobre cómo ha enfrentado las fechas más significativas tras la partida de su hijo. La actriz reveló que cerrar el 2024 trabajando y comenzar el 2025 de la misma manera le ha permitido mantenerse fuerte.

“Fui a cantar el 31. Es un buen día para trabajar en lugar de estar pensando en cosas. Tuve dos eventos esa noche; después de ahí fui a cantar a otro lugar, así que me la pasé chambeando”, comentó Guardia.

El 31 de diciembre, una fecha especialmente emotiva, fue una jornada de reflexión para la artista.

“El 31 siempre es un día muy duro… Lo que veo en el espejo es una mujer agradecida con Dios, dispuesta a enfrentar todos los retos que la vida me ha puesto, que a veces han sido muy duros. Lo que más admiro de mí es mi espíritu, porque he logrado sobrevivir a momentos en los que piensas que no podrás seguir adelante”, reflexionó Maribel.

Un honor en Miami: el “Día de Maribel Guardia”

El cierre del 2024 también estuvo marcado por un logro significativo en la carrera de Maribel Guardia. La ciudad de Miami, Florida, declaró oficialmente el 30 de diciembre como el “Día de Maribel Guardia”, un reconocimiento a su trayectoria y contribuciones al mundo del espectáculo en América Latina.

Durante una ceremonia en su honor, Joe Carollo, comisionado y exalcalde de Miami, entregó a Maribel una placa conmemorativa. Luciendo un vibrante traje naranja y su icónica coleta, la actriz no pudo ocultar su emoción.

“Me dijeron que me iban a dar un reconocimiento de la ciudad, y yo pensé que lo daban a todos, pero no, me lo dieron a mí. Estuve muy, muy contenta. Fue muy bonito, la verdad, un detalle súper lindo”, compartió con las cámaras del programa “Hoy”.

Un inicio de año lleno de gratitud

Al reflexionar sobre el cierre del 2024 y el inicio del 2025, Maribel Guardia destacó la importancia de mantener una actitud positiva y agradecer por las bendiciones recibidas. En su breve estancia en Miami, aprovechó para conectar con la naturaleza y encontrar un momento de paz.

“Hay que empezar alegre y contento, y poniendo los pies en la arena si se puede. Ya que estaba en Miami, aproveché para hacerlo, un momentico, no más para la foto, porque la verdad, luego, luego me puse el pareo y me fui corriendo”, comentó entre risas.