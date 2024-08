Maribel Guardia le envía unas emotivas palabras a su niña interior: “Quiero liberarte de las heridas”

En el último año, Maribel Guardia ha atravesado momentos complicados en su vida, ya que el pasado 9 de abril se conmemoró el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, hijo de la actriz y del reconocido cantante Joan Sebastian, quien perdió la vida a causa de un infarto agudo al miocardio.

A pesar del apoyo de su familia, Maribel ha expresado en múltiples ocasiones el profundo dolor que ha sentido desde la pérdida de su único hijo. Con el consuelo de su fe y la devoción a la Virgen de Guadalupe, la actriz confía en que algún día se reencontrará con Julián.

Ve: ¿Ricardo Peralta renunció a ‘La casa de los famosos México’?

Maribel Guardia y Julián Figueroa abrazados / Facebook: Maribel Guardia

Maribel Guardia desmiente rumores de su fallecimiento

El pasado 15 de agosto las redes sociales se llenaron de rumores falsos sobre la muerte de la actriz Maribel Guardia, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

No obstante, la propia actriz desmintió rápidamente estos rumores al publicar un video en sus plataformas, donde aclaró la situación y manifestó su sorpresa por la cantidad de llamadas y mensajes que recibió.

“Estaba preocupada porque me ha llamado mucha gente diciéndome ‘¿no estás muerta?’ No estaba muerta, andaba de parranda. Me han llamado amigas llorando. A mi marido le han dado el pésame”, compartió Maribel, visiblemente sorprendida por el malentendido.

En el video, Maribel confirmó que está en excelente estado de salud y trabajando en una nueva serie con la actriz Lucía Méndez. Explicó que decidió grabar el video para calmar a su audiencia y asegurarles que está bien: “Gracias a Dios estoy muy bien, trabajando”.

Lee: Maribel Guardia desmiente rumores de su fallecimiento: “Me han llamado amigas llorando”

Maribel Guardia regresó a trabajar luego del fallecimiento de su hijo Julián. / Instagram: @yaespersonaltv

Maribel Guardia envía un emotivo mensaje a su niña interior

Maribel Guardia, conocida por su carisma y talento, ha conmovido a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje dirigido a su niña interior.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un video que combina imágenes de su infancia con su yo actual, en un tierno abrazo simbólico.

En el video, Maribel expresa palabras llenas de amor y sanación: “Eres fuerte, resiliente, trabajadora y buena persona. Quiero liberarte de las heridas del pasado, abusos, culpa, miedo. Aquí estoy yo para apapacharte y decirte que aunque a veces parece que no hay salida, siempre está Dios y la Virgencita, dándote amor y esperanza. Te quiero, mi niña, todo va a salir bien”.

Este mensaje ha resonado entre sus seguidores, quienes han destacado la importancia de sanar el pasado y vivir con esperanza en el presente.

Tras su publicación varios famosos del medio del espectáculo hicieron presentes y le mostraron su admiración como Raquel Bigorra, Lis Vega, Cecy Gutiérrez, Isabel Madow, entre otros.

Te puede interesar: ¡Agustín Fernández queda fuera de Hoy! La productora está molesta con su participación en LCDLFM