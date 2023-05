Maribel Guardia se conmueve con los regalos que sus fans le dan de Julián Figueroa: “me tocan el corazón”

Maribel Guardia regresó a los escenarios de Lagunilla mi Barrio, el pasado 21 de abril, por lo que el público ha buscado hacerla sentir de la mejor manera en las presentaciones.

Lamentablemente, la desgracia llegó a la vida de Maribel Guardia en el momento menos esperado y es que su hijo Julián Figueroa falleció de manera repentina el pasado 10 de abril de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Cabe resaltar que al momento del fallecimiento Maribel Guardia se encontraba actuando en Lagunilla mi Barrio, tras salir de la función y cenar se enteró de la lamentable noticia, ante ello se rumoraba que posiblemente se alejaría de la actuación.

Pero esto no fue así, ya que solo se tomó unos días para descansar y regresó a los escenarios entre aplausos.

Y es que la famosa en su momento, expresó que sabe bien que a Julián le gustaría verla seguir con su vida, porque tiene que cuidar ahora de lo más preciado para el fallecido, es decir, su pequeño nieto.

Maribel Guardia se conmueve con regalos de sus fans

Desde que se supo la lamentable noticia de Julián, salió a la luz que Maribel es uno de los personajes más queridos del medio y es que no ha dejado de recibir muestras de apoyo de parte de sus amigos y fans.

Maribel mostró uno de los obsequios que le regalaron en su visita a Veracruz / Instagram: @maribelguardia

En este caso se encontraba en Veracruz debido a la agenda de la obra y fue sorprendida por una fan quien le obsequió un cojín personalizado con una foto de Julián, Maribel y su nieto, esto logró que la famosa se conmoviera casi hasta las lágrimas:

“Muero de amor con los regalos que me dan mis fans, como decirles que me tocan el corazón como las amo, gracias. Estoy en Veracruz y me dan estos regalos, gracias Janeth Conde, gracias a todos. Porque me han dado unos regalos de mi hijo. ¡Qué hijole! Es que me emociona mucho, las quiero, las quiero mucho. Miren qué belleza”, relató en redes

Maribel Guardia agradeció que las personas sigan recordando a Julián Figueroa / Twitter: @elnuevodia

Aunado a ello, compartió un mensaje agradeciendo a todas las personas que no la han dejado sola en este momento tan difícil para ella:

“Gracias a todas mis fans que son las mejores del mundo por su cariño, regalos y por tanto amor. He recibido cuadros, fotos, dulces, flores, vídeos de mi hijo hechos con tanto amor que no tengo como pagarles. Si les mostrara todo llenaría mis redes. Todo esto es un bálsamo al corazón. Los amo”, comentó en Instagram

Maribel Guardia confirmó el lunes 10 de abril el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. / Instagram: julian_f.f

El regreso triunfal de Maribel Guardia a los escenarios

El pasado 21 de abril la famosa regresó a los escenarios y fue ovacionada de pie: “la verdad, hoy me temblaban las piernas antes de venir, pero dije, ‘sé que Julián quiere que yo esté ahí, que continúe haciendo mi vida’, y debo de hacerlo”, comentó Maribel a su regreso.

Maribel optó por no abandonar sus compromisos pese al mal momento que vive. / Instagram @lagunillalamb @maribelguardia @alma_cero



