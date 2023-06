Marie Claire Harp defiende a José Manuel Figueroa por su comentario sobre la paternidad de Juan Osorio

La conductora Marie Claire Harp le desea todo lo mejor a Niurka, pese a los ataques en su contra.

Luego de la polémica que se armó entre José Manuel Figueroa y Niurka por la paternidad de Juan Osorio, Marie Claire Harp reacciona y asegura que el comentario de su prometido no fue malintencionado, a diferencia de lo que cree la actriz.

En un encuentro con la prensa, la exparticipante de La casa de los famosos México lamentó que el “error” de su prometido haya causado tanta controversia, principalmente, después de ofrecerle una disculpa a la cubana.

“José Manuel cometió un error. Se disculpó y listo, muchachos, eso es todo. Conozco a José Manuel y la verdad es que él dice ‘córtenlo, por favor, me confundí’, o sea, sí, tuvo un error. A veces nos equivocamos”, mencionó.

Marie Claire Harp lamenta la controversia que se suscitó a raíz del error de José Manuel Figueroa / Instagram: @josemanuelfigueroa

Señaló que el cantante fue “muy propio” en sus disculpas y “regañó” a los reporteros por no haber borrado la parte donde confunde al padre de Emilio Osorio.

“No fue mala onda. De verdad, si dijeron ‘córtenlo’, ¿por qué publican esas cosas?”, expuso, de manera seria.

Acerca de las fuertes revelaciones que la llamada ‘Mujer escándalo’ hizo sobre el intérprete, simplemente se limitó a decir que no ha podido verlas por cuestiones laborales, pero que le desea todo lo mejor.

“No he visto nada, pero, a Niurka, que Dios me la bendiga siempre. Prefiero no verlo, es que no me ha dado tiempo. He estado en esta onda de los medios y la verdad no he podido ver nada. Son gajes del oficio”, sostuvo.

Marie Claire Harp busca una amistad con Emilio Osorio

Pese a los malos comentarios que Niurka ha hecho sobre ella y su prometido, Marie Claire asegura que Emilio Osorio es una gran persona y buscará tener una amistad con él, en cuanto salga de La casa de los famosos México.

“Espero tener una bonita amistad con Emilio. Esos son los gajes del oficio. Quien quiera hablar bien, que hable, quien quiera hablar mal, que hable. Yo siempre he respetado a la gente que merece ser respetada y, a la que no, pues no”, concluyó.

Marie Claire Harp afirma que conocer a Emilio Osorio en La Casa de los Famosos fue algo muy positivo / Instagram: @emilio.marcos

Niurka sigue firme en que José Manuel Figueroa solo quiso dañarla

Aunque José Manuel Figueroa ya se disculpó por su error, Niurka ha sido firme en decir que el comentario del cantante sí fue para lastimar a su familia, puesto que habría tenido sus “ondas” con él y ya conocía todo el tema de su hijo, principalmente por la difusión de los medios de comunicación.

Para Niurka, José Manuel Figueroa solo quiso lastimarla al dudar de la paternidad de Juan Osorio / Instagram: @niurka.oficial

