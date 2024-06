Mariela Sánchez suplica el amor de Cristian Castro, pero él está muy feliz con Ingrid Wagner en Cancún

En 2024, el corazón de Cristian Castro ha estado muy ocupado. Primero anduvo con Mariela Sánchez, a quien le presentó a su mamá, Verónica Castro. Terminaron abruptamente entre rumores de infidelidad y malos tratos.

Días después inició una relación con Ingrid Wagner, con quien viajó a Europa. Todo parecía que iba bien. Pero este tórrido romance sólo duró 21 días. Semanas después, reanudó su relación con Mariela. Aunque aseguraban que el amor había triunfado, solo les estuvieron juntos unos días ya que salieron audios en los que Mariela despotricaba contra él y hasta de las mujeres mexicanas.

Ahora nos enteramos de que el cantante volvió una vez más con Ingrid, a quien trajo a nuestro país el pasado fin de semana, pues él dio un concierto con Yuri en el Caribe mexicano. Aprovecharon para estar unos días en las playas de Cancún.

Una amiga de Mariela nos dijo: “Nunca dejaron de tener contacto. Siempre estaban mandándose mensajitos. Cuando terminó con Mariela la segunda vez, Ingrid le mandó un mensaje diciéndole que lo sentía. Fue así como él la invitó a venir a México”.

Ingrid Wagner y Cristian Castro quieren que su relación sea más privada

A diferencia de la primera vez, quieren llevar este romance lejos del ojo público: “Sé que Cristian le pidió que no subiera tanto (a redes) para que no estuvieran encima de ellos y ella aceptó. Solo ha compartido lo feliz que está en las playas y eso. Pero este señor dice una cosa ahorita y en cinco minutos otra completamente diferente. Ella dice que solo está pasando el momento. Que no quiere aturdirlo y que acepta las condiciones”.

De hecho, nos enteramos de que en el concierto que dio el pasado viernes en Cancún, Ingrid estuvo un rato en primera fila y después en backstage para disfrutar de su novio: “Sí, trató de que nadie la viera”.

Mariela Sánchez habló con Verónica Castro para que intercediera por ella

Mientras tanto nos enteramos que su ex Mariela Sánchez, no pierde la esperanza de volver con Cristian y se la quiso jugar: “Ella está súper arrepentida de todas las cosas que dijo. Jamás se imaginó que sería exhibida. Creyó que con Cristian sí concretaría su amor. Deseaba casarse con él en la Basílica de Guadalupe. Además, tenía de su lado a su suegra Verónica Castro, con quien se llevó de maravilla y la adoraba”.

La fuente agregó: “Cuando salieron los audios sintió mucha vergüenza con Vero y le llamó para disculparse. Verónica, muy enojada, defendió a su hijo y le dijo que debió tener cuidado con lo que decía. Le deseó lo mejor y no quedaron peleadas. El colmo fue hace unos días que Mariela volvió a llamarla. Ahora para pedirle que intercediera con Cristian para que la perdonara. Que no podía vivir sin él y ella había visto que era una buena mujer”

Esto desencadenó la furia de Verónica: “No podía creer el cinismo de Mariela. Le dijo que cómo se atrevía. Que era ridículo lo que le pedía. Que era una argüendera de lo peor. La mandó a volar y le dijo que no los volviera a buscar. Habrá que ver si Mariela se queda tranquila con esto o si seguirá buscando alguna manera de obtener el perdón de Cristian”, finalizó.

