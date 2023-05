Mario Bezares podría emprender acción legal contra bioserie no autorizada de Paco Stanley

Mario Bezares sí fue privado de su libertad pero a falta de pruebas, fue liberado un año después del fallecimiento de Paco Stanley.

Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, Mario Bezares aseguró que se mantiene en alerta por si tiene que emprender acciones legales en contra de la bioserie no autorizada de Paco Stanley, ya que su imagen estaría de por medio en dicho proyecto.

“Estamos ahí nada más viendo a ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder para que nuestros abogados puedan intervenir en esto, mis abogados están totalmente pendientes de todo eso, de que no vaya a existir una agresión hacia mi persona, alguna mentira sobre mi persona, y sobre eso se actuará”, explicó el presentador.

Bezares tampoco descartó que su colega Paola Durante actúe de la misma forma que él si su personaje está alejando de la realidad que vivieron luego de que Paco Stanley perdiera la vida a finales de los 90 tras sufrir un atentado a la salida de un conocido restaurante en la Ciudad de México.

“Yo creo que sí, también está en todo su derecho, porque de alguna manera están mostrando sucesos o cosas que de alguna forma nosotros estamos determinando, nada más que no se tergiversen las cosas”, manifestó Mario.

Por otra parte, el conductor de televisión no descarta realizar su propia serie biográfica con la finalidad de contar su versión de lo que vivió tras la muerte de Stanley pero sin mencionar al occiso.

El conductor dejó en claro que no busca lucrar con el nombre de Paco Stanley. / Captura Sale el Sol

“De plano no hemos dicho que no definitivamente, nosotros no tocaríamos absolutamente nada de la vida de Paco, expondríamos nuestras vidas. Mi cara es tan común que yo creo que la interpretaría cualquiera”, declaró.

Por último, Mario Bezares aseguró que su trato con la familia de Paco Stanley es nulo desde que se fue de la ciudad: “Yo creo que en el momento que yo me salí de la ciudad de México, automáticamente se rompió toda relación, y no he sabido nada de ellos, como ellos yo creo que no saben nada de mí”, dijo al respecto.

La serie cuenta con las actuaciones principales de Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Belinda y Zuria Vega.

/ Redes Sociales

