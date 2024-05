Maripily Rivera: Esta es la enfermedad de la ganadora de LCDLF que nadie conocía y casi le cuesta la vida

El pasado lunes 20 de mayo llegó a su fin la cuarta temporada de La casa de los famosos y Maripily Rivera se coronó como la gran ganadora del reality show de Telemundo.

El premio fue nada más y nada menos que 200 mil dólares (equivalen a 4 millones de pesos mexicanos). Además, sus fans de Puerto Rico se reunieron para ver el triunfo de su representante en el programa.

Tras su victoria, en redes sociales comenzó a circular un video de una entrevista donde, como nunca antes, hablaba de su vida y sobre todo de cómo casi la pierde debido a una terrible enfermedad.

Esta es la enfermedad de la ganadora de “LCDLF” que nadie conocía y casi le cuesta la vida.

Maripily estuvo en una entrevista de YouTube, en el espacio “Molusco TV” hace dos años y habló de la muerte de su madre. Esta situación la afectó al grado de padecer una enfermedad que casi le cuesta la vida.

Fue muy difícil para mí porque estaba dejada del padre de mi hijo. Entonces decidí ser madre soltera. Mi mamá estaba vendiendo todo porque ella vivía en Virginia, para ayudarme a criar a mi hijo, o sea, ayudarme a cuidarlo mientras yo iba a trabajar. Maripily Rivera

Fue en este momento cuando Maripily asegura que su madre sufrió un accidente: “Me la atropellan... ese mismo día que me dice que está vendiendo todo… sale de trabajar se cruza para tomar un café y venía un carro a exceso de velocidad y me la torpeza... Ella muere camino al hospital”.

A pesar de que la influencer aún no se había enterado de la muerte de su madre, comenzó a tener problemas: “Me empecé a convulsionar. No pude dormir. Al otro día me llevan al hospital, y todavía no sabía y me estaban preparando para darme la noticia”.

En ese momento llega el doctor y me dice: ‘Tengo una noticia fuerte que decirte. Debes ser fuerte’. Entonces yo pienso lo primero, o tengo una enfermedad, o mi hijo se va a morir. Maripily Rivera



El médico confirma la buena salud de ambos, pero es su padre quien le dice que su madre murió en un accidente de carro. Maripily, desconsolada, asegura que no lo tomó de la mejor manera “tenía rabia en ese momento”.

Maripily Rivera estuvo en riesgo de morir por preeclampsia

Sin embargo, las consecuencias fueron más graves. “Me dio preeclampsia severa… Le da a mujeres primerizas en su embarazo y te puede llevar a la muerte… Te hinchas. Te puedes quedar ciega o perder a tu hijo”.

Afortunadamente, estas señales de hinchazón la obligaron a ir al hospital, del cual ya no salió hasta que su hijo nació: “Los últimos meses debes pasarlos en el hospital. Si en los próximos minutos no te pongo un suero tú y tu bebé mueren”.

Sin embargo, no estaba fuera de peligro, ya que al día siguiente de su internamiento, estaba perdiendo la vista, por lo que le practicaron una cesárea de emergencia con la promesa de salvar tanto a su hijo como a ella.

“Siento que me aprieta el vientre cuando escucho los llantos de mi hijo y digo: ‘Pónmelo al lado que quiero darle un beso’. Pesó una libra y cuatro onzas (medio kilo, aprox) y tuvo que estar en una incubadora. Lo sostenía en la palma de mi mano y no me lo dieron hasta que pesó cuatro libras (casi dos kilos)”.

Maripily describe esta etapa como un proceso que tuvo que enfrentar sin su madre. Afortunadamente, el padre de su hijo se enteró y la acompañó en este difícil proceso, junto con su familia. Actualmente su hijo tiene 22 años y son inseparables.

