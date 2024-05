Marlon Colmenarez afirma que ya no tiene relación con Wendy Guevara; fans creen que miente

A raíz de su estancia en ‘La casa de los famosos México’, Wendy Guevara se ha convertido en una de las celebridades más populares del momento. No obstante, esto no la ha exentado de diversas polémicas.

Una de las más controversiales fue su relación con Marlon Colmenarez. Durante mucho tiempo, se dijo que eran pareja, algo que ambos han desmentido en diversas ocasiones.

Si bien dejaron en claro que solo eran buenos amigos, los fanáticos de ‘la Perdida’ comenzaron a especular que Marlon solo se mantenía cerca de ella por interés.

Incluso, llegaron a acusarlo de haberla estafado con un millón de pesos durante un viaje que hicieron juntos a Cancún, Quintana Roo, algo que la propia Guevara desmintió en su momento.

Wendy y Marlon / Cortesía del artista

Marlon Colmenarez asegura que no tiene relación con Wendy Guevara

En una reciente entrevista, Marlon confirmó que, actualmente, se encuentra distanciado de Wendy Guevara, y está enfocado en su carrera artística.

“Yo también quiero hacer las cosas por mí, lograr cosas por mí, siento que si siguiera ahí yo tampoco iba a lograr nada por mí mismo, yo no sé, tampoco quiero ser su sombra toda la vida” Marlon Colmenarez

También aclaró que no busca “competir” con Wendy y solo desea que respeten la decisión que tomó con respecto a su amistad con la creadora de contenido.

“No es que voy a estar al pendiente de todo lo que hace ella para competir, para ver lo que hace y ser mejor que ella. La gente se agarra esa idea de que estamos compitiendo. Cada quien por su lado y no pasa nada”, indicó.

Internautas creen que Marlon miente

A través de redes sociales, muchos internautas han especulado que realmente no existe un distanciamiento entre Wendy y Marlon, y realmente se ven a escondidas para evitar las críticas de la gente.

“Yo siento que Wendy y Marlon llegaron a un acuerdo de decir que ya no se hablan solo para que ya no ataquen tanto. Se siguen viendo”, “Está mintiendo”, “Se siguen en Instagram”, “Uno no deja a un amigo así como así”, señalaron algunos usuarios.

Marlon y Wendy / Cortesía del artista

Marlon confiesa la razón por la que se alejó de Wendy

En una entrevista exclusiva para TVNotas, Marlon explicó que Wendy está viviendo algo “muy fuerte” y mucha gente está al pendiente de su vida, por lo que prefirió distanciarse para que no generar chismes.

“El motivo por el que nos distanciamos fue porque Wendy vive algo muy fuerte en su vida. Es decir, gracias a Dios, está llena de trabajo. El tema entre ella y yo ha sido muy delicado. Llevamos cinco años de amistad y la gente no para de joder”, expresó.

