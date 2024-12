Martha Figueroa arremete contra el nombramiento de reina en el género de ‘post punk’ de Lucía Méndez

Hace unos días, la canción Margarita, perteneciente al álbum Enamorada de 1983, colocó a Lucía Méndez en el centro de atención, pero esta vez no por su legado en la música romántica, sino por su vínculo inesperado con el género post punk.

Usuarios en redes sociales destacaron que los arreglos musicales de la canción tienen elementos característicos de este estilo, que marcó una época con bandas icónicas como The Cure y Joy Division.

A raíz de este descubrimiento, Lucía Méndez fue apodada como la “reina del post punk en México”, un título que sorprendió tanto a sus seguidores como a los críticos. La discusión se tornó viral y no tardó en llegar a los medios tradicionales, donde figuras como Martha Figueroa y Pepillo Origel opinaron al respecto.

Martha Figueroa cuestiona el nombramiento de Lucía Méndez

En el programa Con permiso, conducido por Pepillo Origel y Martha Figueroa, el tema fue debatido con tintes de incredulidad y humor. Origel introdujo el tema diciendo: “El pasado persigue a mi querida paisana Lucía Méndez, ¿sabes por qué? Esta semana se enteró por las redes sociales que fue nombrada la reina del post punk mexicano. ¿Me podrías explicar tú qué quiere decir eso?”.

La reacción de Martha Figueroa no se hizo esperar, dejando claro su escepticismo ante este nombramiento: “Fíjate que será la primera vez en que yo me quede callada. Como dice un amigo, o sea, no poseo información. Es una jalada, pues cómo”.

El intercambio entre los conductores se tornó aún más álgido cuando Origel comparó el sonido de Margarita con bandas clásicas del género: “La innovación es que en un momento nadie se percató de lo que hizo con su música, en concreto con la canción Margarita”, comentó Origel, intentando justificar la percepción del público.

Sin embargo, Figueroa mostró un total rechazo a la comparación y añadió con ironía: “Explícame tú esta vez porque, mira, un payaso acá nos dijo que es como si fuera The Cure. ¡Ay tú también! Oye, no, los desconocedores de la música… pero eso de que sea la reina del post punk, no sean m@.mones”.

¿Ya reaccionó a los comentarios Lucía Méndez?

El nombramiento como “reina del post punk mexicano” no solo generó debates, sino que también abrió la puerta a preguntas más amplias sobre cómo se define la música y quién tiene la autoridad de hacerlo. En un contexto donde las redes sociales dictan tendencias y reescriben narrativas, este episodio demuestra cómo una canción puede adquirir un nuevo significado décadas después de su lanzamiento.

Lucía Méndez no ha emitido una declaración oficial al respecto, pero su nombre sigue acaparando titulares, mostrando que, intencional o no, sigue siendo una figura relevante en el panorama cultural mexicano.

