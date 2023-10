Maryfer Centeno analiza a Samadhi Zendejas y a William Levy; ¿se gustan?

El pasado 22 de mayo iniciaron las grabaciones de la nueva telenovela de Telemundo Vuelve a mí, que es protagonizada por la mexicana Samadhi Zendejas y el cubano William Levy.

Sin duda la química que surgió fuera de cámaras avivó los rumores de que ambos mantenían una relación. Recordemos que la mexicana le comenzó a llamar mis ojitos bonitos’en redes sociales al cubano.

En la edición del 27 de junio de tu revista TVNotas (portada 1376) te dimos a conocer en exclusiva que a los protagonistas de la telenovela les encanta la comida japonesa. Además, que William le obsequió varias cosas a Samadhi.

Samadhi llevaba cargando su bolso de mano, más otra bolsa que ya le habíamos visto a William / Kadri

Ahora, cuatro meses después, realizaron una dinámica de preguntas y respuestas para resolver las dudas de sus seguidores.

Este video fue analizado con la grafóloga Maryfer Centeno que dio su opinión respecto al lenguaje corporal de los actores.

“¿Escena random de ustedes?”, leyó Samadhi junto William a lo que rápidamente respondió: “La vez que te di un beso, que sonó, y que me molestaste horrible. De repente yo digo, voy a intentar darle un beso, y de repente un sonido (como de rana), no sé como algo raro y yo dije: obviamente no me va a molestar y no lo va a decir y él dijo: ¿Qué fue ese sonido que hiciste, mami?”, recordando el acento cubano Levy, quien comenzó a reír.

Por su parte, Maryfer respecto al clip mencionó:

“Quiero que vean lo risueño que está, todo el tiempo risas, sonrisas. Los ojos les brillan, la pupila está dilatada (Samadhi). Con qué paciencia, con qué amor le contesta cada una de las preguntas. Además se conocen muy bien... hacen posturas espejo”. Maryfer Centeno

Maryfer Centeno se desmayó en Hoy

/ YouTube: Hoy

La especialista en lenguaje corporal mencionó que ambos en todo el video hacen mucho contacto visual lo que significa que tienen una excelente química.

“Quiero que veas cómo los cuerpos se buscan. Él se ríe (William) de todo y ella también... Una de las cosas más importantes (es) el contacto visual más que evidente. Hay quien dice que solo es una amistad pero la amistad también es una forma de amor y es de las más bonitas”. Maryfer Centeno

Finalmente, Maryfer dejó entrever que esta atracción podría traspasar la pantalla chica y ambos podrían comenzar una relación pues se conocen muy bien.

“Lo más importante cuando hay química entre dos personas es la risa. A ella le brillan los ojos. Me queda clarísimo que se llevan muy bien los cuerpos se buscan. Una de las formas para liberar tensión es aplaudir, entonces el hecho que él haya aplaudido es porque se pone ligeramente tenso cuando está con ella. Yo no sé qué opines... queda claro que hay algo más que (lo) meramente laboral”.