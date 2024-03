Maryfer Centeno hace un contundente análisis sobre el abus0 que sufrió Drake Bell

Desde hace algunos días, el nombre de Drake Bell ha estado en boca de todos, ya que rompió el silencio en el documental ‘Quiet on set: The dark side of kids TV”, y es que su testimonio sorprendió a todos al revelar que sufrió abuso s3xu4l por parte del entrenador de diálogo Brian Peck.

Debido a esta situación, a través de la plataforma TikTok, Maryfer Centeno compartió un pequeño video expresando su opinión sobre un fragmento de la narración de Drake Bell.

¿Qué dijo Maryfer Centeno sobre el abuso de Drake Bell?

La analista mencionó que el actor aún siente vergüenza al contar su pasado. Sin embargo, destacó que él no debería sentir culpa.

“Quiero que veas cómo gran parte del tiempo está cerrando los ojos. Se le conoce como movimiento de distanciamiento. Cuando algo no te gusta o repeles, te vas a distancia. Vemos movimientos de distanciamiento, de bloqueo y este es un bloqueo con los ojos. Por eso los cierra”. Maryfer Centeno

Maryfer mencionó: “Todavía le duele recordar ¿y qué es lo que hace el cuerpo? Protegerse. A pesar de tener todo el tiempo una postura abierta, en este momento se empieza a tocar la nariz nerviosamente”.

La grafóloga señaló que el cantante aún siente mucho dolor, impotencia, dolor y culpa a pesar de que ya han pasado varios años desde este duro momento.

Maryfer Centeno “Las personas se sienten mal durante tanto tiempo, porque no saben cómo reaccionar y te quedas en un estado de inmovilidad”.

Maryfer Centeno asegura que Drake Bell no miente

Maryfer mencionó que le cree a Drake Bell sobre las acusaciones de Brian Peck: “No hay elemento para pensar que está mintiendo, ninguno. Creo que además como sociedad tenemos que… no me gusta la palabra empático, pero sí apoyarnos y ser muy conscientes”.

Finalmente, la experta en lenguaje recomendó a los padres prestar mucha atención a sus hijos, para evitar que estos casos ocurran.

