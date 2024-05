Mayela Laguna le exige a Enrique Guzmán que ya no hable sobre su hijo: “Esa cosa no es su abuelo”

Desde hace varios meses, Mayela Laguna y su expareja, Luis Enrique Guzmán están en medio de una batalla legal. Todo comenzó cuando Luis Enrique negó ser el padre biológico del hijo de Laguna.

Este hecho ha sido negado por Mayela, quien afirma que su pequeño si es parte de la dinastía Guzmán y busca que se haga una prueba de ADN para demostrarlo, ya que afirma que, desde que comenzó este conflicto, su ex no le ha dado pensión alimenticia para el menor.

En medio de todo esto, recientemente Enrique Guzmán, padre de Luis Enrique, declaró que Mayela no permite un acercamiento entre el hermano de Alejandra Guzmán y el pequeño.

“Es feliz (Luis Enrique). Él es feliz donde está, nada más que está sacado de onda porque no lo dejan ver al niño, pero fuera de eso (está bien)”, dijo el famoso cantante de rock en un encuentro con la prensa.

Enrique Guzmán en ‘Hoy’ / Instagram: @eguzmanoficial

Te podría interesar: Enrique Guzmán habla sobre la posibilidad de estar en el testamento de su expareja, Silvia Pinal

Mayela Laguna le exige a su exsuegro que deje de hablar sobre su hijo

Tras las declaraciones de Enrique Guzmán, Mayela Laguna concedió una entrevista para el programa ‘Sale el sol’, en la que dejó en claro su molestia en contra del cantante y afirmó que no sabe el esfuerzo que ha hecho para mantener a su primogénito sola.

“Esa cosa no es su abuelito, y no es cierto todo lo que dice ese señor, sus canas a mí no me dan miedo. Las respuestas que dice son tonterías y se hace tonto, chistoso y está hablando de mi hijo. Ya estoy hasta la m4dr3, sinceramente, él no tiene ni idea cómo me ha costado todo este año con su hijo tan santo”. Mayela Laguna

La también emprendedora reiteró que su expareja sigue sin hacerse responsable del menor y recordó cuando, supuestamente, él no visitó a su hijo en el hospital: “De rogarle para que fuera a verlo al hospital, y aun así no pasó, no lo buscó para nada”, dijo.

No te pierdas: ¡Luis Enrique Guzmán y Aurea Zapata estarían saliendo!

Mayela Laguna sostiene que su hijo sí es parte de la familia Guzmán-Pinal

Durante la conversación, Laguna señaló que, tanto Luis Enrique como el resto de su familia, saben que su hijo sí pertenece a la dinastía Guzmán-Pinal, y por ello, ahora que se acerca la prueba de ADN, han sido más cautelosos con sus declaraciones.

“Él sabe perfectamente, toda esa familia, que sí es Guzmán, entonces ya como se va acercando la prueba, ya quieren ser más cautelosos y ellos no han vivido lo que yo he vivido todo este año. No tienen ni idea de lo que he vivido y luchado por mantener a su nieto bien y tranquilo y en paz”, indicó.

Para finalizar, les pidió a los medios de comunicación que ya no le pregunten a Enrique Guzmán sobre su hijo, ya que considera que el cantante solo quiere “perjudicarla” públicamente.

“Si al señor no le preguntaran no hablaría, entonces por favor los medios de comunicación, que tanto respeto, dejen de preguntarle de él, por favor, porque no tiene idea de lo que está hablando, lo único que quiere hacer es fregarme”, concluyó.

Mira: Alejandra Guzmán llega al catálogo de Netflix la serie biográfica de la ‘Reina del rock’

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán / Facebook: Silvia Pinal/Instagram: @luisenriquegp